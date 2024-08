Los planes de UTE para alcanzar el 100% de electrificación y reducir las pérdidas energéticas

El plan de electrificación rural empezó en UTE al inicio de los años 90. Cuando comenzó esta administración quedaban los lugares más alejados y complejos, a los que hasta el momento no se había podido llegar con las líneas aéreas por el costo asociado.

Esto fue una solución que incorporamos de forma masiva en este período, obviamente ya habían algunas soluciones similares a nivel de las escuelas del interior y de forma privada. Se le ofrece a quienes están a más de 3 km de las redes actuales, excepto que estén en grupo aproximado de 20 hogares. Nos quedan aún 820 hogares rurales para llegar al 100% del Uruguay electrificado, que esperamos alcanzar a principios del año que viene.

Se instalan 4 paneles con sus baterías correspondientes para que tengan una autonomía de 3 días por si no hay sol, y a su vez se entrega una heladera eficiente para que se aproveche lo mejor posible la energía que producen.

Los clientes no tienen que hacer ninguna inversión inicial y luego se les descuenta en cuotas que se amortizan en 20 años establecidas en 3 categorías (a partir de $307+IVA) según sean beneficiarios del Mides, productores rurales MGAP-Mevir y una tercera categoría general. Además, si hay un problema (que generalmente no ocurre) UTE garantiza el mantenimiento de los paneles ante posibles desperfectos. Realmente es un cambio de vida para muchas personas.

¿En qué etapa está el plan de regularización de servicios?

En el período anterior ya se habían regularizado 32.000 hogares y en este vamos a terminar con 46.000 hogares más. Se realiza básicamente en barrios de zonas de contexto vulnerable, pero también hemos incorporado muchas viviendas individuales, que había muchas conectadas de forma irregular.

A inicio del 2022 junto al MIDES creamos el Bono Social de la Energía Eléctrica que a la fecha beneficia a unos 174.000 hogares en todo el país. Este bono incorpora a los hogares regularizados y muchos otros más, porque ampara también a todos los que son beneficiarios de planes del Mides. Se les otorgan descuentos de entre el 80% y 90% del valor de su factura, porque el objetivo es que todas estas personas se mantengan regulares en el sistema.

¿Cómo fue la experiencia con las comunidades regularizadas?

Los equipos de UTE del área de Inclusión Social trabajan desde antes de la regularización con todos estos clientes, a través de talleres, para que vean la diferencia entre estar “colgados” y estar regularizados. La seguridad que implica para las personas y para su vivienda el hecho de acceder a una energía de calidad.

Cuando pasan a ser clientes de UTE, tanto las instalaciones que llegan a las viviendas como las que se realizan dentro de la vivienda son garantía de calidad y seguridad. Por reglamentación UTE no puede trabajar y hacer instalaciones dentro de las viviendas, por lo que contrata a Inacoop, que a través de cooperativas de electricistas, les hace toda la instalación interior para que la vivienda tenga seguridad, como cualquier vivienda a lo largo del país.

A su vez empiezan a ser clientes de UTE, reciben una factura a su nombre, con su domicilio, algo que es muy valorado por las personas, porque pueden hacer distintos trámites, y también si hay fallas pueden llamar a UTE para que las repare, o sea que es un círculo virtuoso. En promedio la mayoría de las facturas no pasan los $350.

¿Qué implica para UTE pasar a tener todas estas conexiones regulares?

Como empresa pública, UTE está convencida de que debe dar un buen servicio y apuntar a mejorar la calidad de vida y cuidar la seguridad, que en este caso es un tema clave, de todos los uruguayos.

Por otro lado, está el cuidar los recursos naturales del país (agua, sol, viento) que hay que cuidarlos. Esta estrategia reduce lo que se llaman las pérdidas de energía. Estos clientes consumían mucha energía, a veces más del doble que el resto de los hogares, no pagaban nada, pero las conexiones eran muy inseguras. Por eso establecimos estos descuentos, porque está bien que se pague, y que se genere una cultura de regularidad. Los propios vecinos nos dicen que no les gusta estar colgados pero en el fondo, antes no podían pagar.

Con estos descuentos en la cuota UTE dispone de US$65 millones al año, que no cobra para que el Bono Social esté vigente.

Recientemente cambiaron las tarifas de carga para autos eléctricos ¿En qué mejoró el servicio?

Siguiendo una guía del Ministerio de Industria, el precio debería tener tres elementos: un costo base para comenzar a usar, la energía en sí de la carga y un cargo en caso de que pasen 20 minutos de que finalizó la carga y siga conectado. Esta última es una de las principales mejoras y uno de los reclamos más comunes que teníamos, porque generaba muchas molestias.

En el caso de la energía antes había un precio distinto según el horario y también se nos decía que preferían tener una tarifa plana. Entonces ahora hay un valor distinto según el tipo de carga: rápida o lenta.

La realidad es que el 90% de las cargas se hacen en domicilio o en las empresas. La instalación en cada punto de carga en las rutas o las ciudades tiene un costo alto, en particular los cargadores rápidos, por lo cual tiene que haber diferencias y la señal que queremos dar es que traten de cargar en domicilio, sobre todo porque con la tarifa triple horario en la madrugada es muy barato.

Hoy la red de carga tiene 317 puntos instalados, de los cuales 109 son de carga rápida y a fin de este año vamos a tener 370 puntos instalados para que a partir del año próximo vamos a seguir adquiriendo y renovando algunos equipos que son de carga más lenta, porque los usuarios demandan cada vez cargas más rápidas. Invertimos unos US$6 millones para tener esa ruta eléctrica y seguiremos invirtiendo.

¿En sus inicios Antel era parte de UTE, cuál es la relación actual entre ambas empresas?

La relación es muy buena. Aprovechamos a saludar a Antel en este aniversario tan importante. Durante 43 años fuimos la misma empresa, hasta que en el año 1974 se creó ANTEL. Tenemos muchas características en común, si bien trabajamos una con telecomunicaciones y otra con energía, ambas lo hacemos con foco en el cliente tratando de brindar el mejor servicio.

Y trabajamos en conjunto en proyectos que nos han unido, por ejemplo para el despliegue de la medición inteligente, que a fin de año vamos a llegar a que el 100% de nuestros clientes tengan medidor inteligente. Estos medidores cada 15 minutos están transmitiendo el consumo, esa transmisión de datos se hace a través de la red celular de Antel o a través de la red de fibra óptica donde hay varios servicios.

A su vez, UTE tiene dos centros de cómputos para todo el procesamiento de sus sistemas de información (la empresa tiene prácticamente todos los procesos automatizados). Uno de los datacenter es propio de UTE y el segundo está alojado en el datacenter de Pando de Antel. Somos clientes y proveedores a la vez. Tenemos siempre un vínculo muy fuerte y de mucha colaboración y aporte profesional de unos hacia otros.

Reseña histórica

El 21 de octubre de 1912 se promulga la ley para la creación de la Administración General de las Usinas Eléctricas del Estado y el 14 de octubre de 1931, se aprueba la ley por la que se incorpora la construcción y explotación de la nueva red telefónica.

Así nace la sigla de UTE, que por 43 años refirió a las Usinas y Teléfonos del Estado, hasta que en 1974 se creó ANTEL y UTE pasó a denominarse Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas.