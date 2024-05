El rol de las agencias de viaje: confianza, seguridad y comodidad

businesscouple-at-the-travel-agency-office-2023-11-27-05-20-04-utc (2).jpg

“Como eran agencias de viajes familiares, no tenían la capacidad de hacer inversiones significativas en tecnología, ni hacer negociaciones de volúmenes con los grandes proveedores, aerolíneas y rentadoras de autos. No había un trabajo colaborativo: todos invertíamos dinero en lo mismo, lo que resultaba costoso y no había una sabiduría colectiva que nos ayudara a hacer todo esto”, dijo Monsalve. “Juntarnos ha sido una odisea maravillosa. Tenemos varios acuerdos y tecnología propia. Hemos logrado posicionar la marca con muchos clientes corporativos a quienes les encanta nuestra plataforma de trabajo”. Agregó que “la red es una inteligencia colectiva volcada en unas herramientas como tecnología de reportes, de centros de costos, de actualización continua que ponemos al servicio de nuestros clientes.”

En cuanto a los beneficios de una agencia de viajes, Monsalve hace una interesante analogía: “Es como si yo te dijera que puedes acudir a un médico por Internet: habrá algo que te pueda servir, para algo sencillo, pero no podrá con algo más complejo si no te puede ver, si no te conoce, si no sabe tu historia. Un agente de viajes es como un compañero de escapada invisible, alguien que está contigo y te ayuda a disfrutar el pre, el viaje y el post”.

Existe la creencia de que recurrir a una agencia de viajes resulta más caro que reservar uno mismo por Internet, sin embargo por lo general éstas tienen tarifas y acuerdos especiales. Los consumidores no tienen acceso a la misma red de distribuidores que las agencias, que tienen precios diferenciales con sus prestatarios y relaciones privilegiadas con los proveedores. Según Monsalve, “Nosotros tenemos negociaciones de volumen por ser parte de organizaciones multinacionales, tarifas que generan una diferencia de precio importante que jamás va a encontrar si se busca en Internet”.

Además, hace más fácil tanto algún cambio deseado antes del viaje como el reembolso de prestaciones que hayan causado algún inconveniente. Como señala Monsalve, “Mira la pandemia lo que nos trajo: muchos problemas durante meses con aeropuertos abarrotados de gente preguntándole a las aerolíneas qué hacer y ellas contestándoles que averigüen dónde obtuvieron sus pasajes. La gente decía que no los conocía. En cambio para todos los que habían comprado en nuestras agencias, se solucionó perfectamente sin ningún inconveniente”.

Desde el inicio del diseño del itinerario, se pueden expresar las expectativas y el tipo de vacaciones que se espera. Es inmenso el valor agregado de contar con recomendaciones a medida hechas por una persona real contactable en todo momento y que puede dar los mejores consejos para el destino, según el itinerario y el presupuesto de cada viajero. A su vez, dejar la tarea a un experto libera de mucho estrés, porque todo se hace desde un mismo lugar y no hay que ocuparse de nada más que de hacer las valijas y disfrutar.

Recurrir a una agencia de viajes permite personalizar el viaje en todos sus detalles, a medida y con un trato especial. Otra ventaja es el servicio pre y post venta, ya que en todo momento el agente está disponible para ayudar en caso de cualquier problema o duda, sin importar el destino. Por ello es la mejor manera de facilitar y optimizar la organización de un viaje y la garantía de que todo saldrá bien.