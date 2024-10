Ëxodo de Diego Kröger: una reflexión sobre la naturaleza y el futuro

4C4A3093.JPG

Cuando se le preguntó sobre la colaboración en su proceso, Kröger señaló que su trabajo fue solitario. “En general, el artista trabaja en un taller solo. Es un espacio de descanso interno, donde uno busca esa soledad para poder crear”.

Este verano, Diego Kröger abrirá al público su atelier y muestra permanente en Manantiales, acercando su arte y la experiencia sensorial que su obra nos despierta

Espero que mi mensaje llegue, que alguien lo entienda, y que disfruten de algo distinto. Quiero dar un golpe, una sensación, algo que les guste o no.

La conversación también se dirigió a la evolución del arte en la actualidad. “El arte cambió mucho. Hoy hay más de 100 artistas en esta feria, y eso muestra que el arte está cada vez más fuerte, aunque también es más difícil transmitir un mensaje”, reflexionó. El artista dijo que la competencia con las imágenes que consumimos a diario en nuestros teléfonos plantea un desafío adicional para los que navegan y emprenden en este mundo.

El artista no compite; cada uno tiene su camino. Cuando uno ve al de al lado y le gusta, es porque ha visto algo en él que está en uno mismo. Es una unión, no una competencia.

Finalmente, Kröger brindó un consejo a los jóvenes uruguayos interesados en el arte: “Este es un mundo maravilloso, pero es muy difícil vivir de esto. Son contados los artistas que realmente pueden hacerlo. Si te gusta el arte, este es el camino perfecto para sacar de adentro lo que llevas guardado”. “Las verdades se ven. El espectador percibe tu corazón y tu mente”, agregó.

Espero que les guste mi obra. Aquí estoy, mostrando algo que busca resonar en el corazón de quienes lo contemplan

El artista nos recuerda que el arte no solo es una forma de expresión personal, sino también una herramienta poderosa para la reflexión y el cambio. A través de Ëxodo el artista invita a todos a considerar lo que podemos aprender del pasado para cuidar nuestro futuro.