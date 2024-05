Greisy Arregin: "Cliba me cambió la vida"

“Siempre hice deporte y hasta los 18 años fui una persona con normopeso. Viajé a Montevideo porque estudié Medicina y ahí me comenzó a faltar el ejercicio. Después me sometí a un proceso de fertilización in vitro con muchas hormonas y engordé 24 kilos en mi primera gestación. En la segunda fueron 18 kilos. Tras esa etapa vinieron muchas luchas para intentar llegar al peso en que me sintiera cómoda. Pasé por muchos tipos de dietas, siempre intentando volver al deporte, pero me frustraba el tema de estar pesada. Ya después llegó un momento en que tenía obesidad”.

“En Paysandú venía siguiendo al equipo de Cliba, y tuve mi primera entrevista con el Dr. Conrado Fender. A partir de allí cambió mi percepción hacia la obesidad en cuanto a este tratamiento. Yo desconocía la cirugía bariátrica y puedo asegurar que fue un antes y un después en mi vida”.

“Quiero recalcar que el equipo de Cliba es un equipo multidisciplinario integrado por cirujanos, anestesistas y previamente nutricionista, psicólogo, psiquiatra, y ahora también profesores de educación física, que nos ayudan a llegar en mejores condiciones a ese momento tan importante que uno estuvo buscando por tanto tiempo”.

Antes y después

El Dr. Maximiliano Cabrera es parte del equipo de Cliba y habló especialmente de la cirugía bariátrica: “La cirugía es un punto en una línea de tiempo, es un punto en el tratamiento que tiene un antes y un después. El antes generalmente son dos o tres meses de preparación, o lo que requiere el paciente según su grado de obesidad y el después es de por vida. La cirugía en sí es un día donde el paciente va y se opera, donde es tratado por el cirujano, el anestesista y el equipo del block quirúrgico. Pero quizás más importante es el post operatorio”, dijo.

“Ahí es donde aparecen el psicólogo, el nutricionista, la licenciada de Educación Física y algunos médicos como el internista para tratar, por ejemplo, si hay patologías asociadas. En el preoperatorio, el paciente recibe una preparación nutricional para empezar a descender de peso y para ir cambiando los hábitos y disminuir la grasa visceral, lo que hace la cirugía más segura”, añadió.

Ambos recalcan la importancia del seguimiento después de la intervención: “Nosotros ofrecemos un seguimiento de cinco años. Esto es fundamental. Cuando la cirugía falla o cuando vemos casos a veces paradigmáticos que fallaron, hay que ver si tuvieron el seguimiento adecuado. Seguramente no. También hay que ver si se les indicó la cirugía adecuada y si estaban aptos para la cirugía. Y si luego de la cirugía esos pacientes hicieron lo que deben hacer y siguieron en el tratamiento. Si se elige al paciente para el que está indicada la cirugía adecuada y el paciente se compromete, el éxito es mayor al 95%”.

Como destaca el especialista, el porcentaje de éxito hace que este tratamiento sea de los más eficientes: “En cualquier caso es muy superior al tratamiento dietético y medicamentoso. El tratamiento dietético y medicamentoso tiene un éxito menor al 5% cuando hablamos a largo plazo. Muchas personas logran adelgazar, pero la recaída es casi la norma”.

Para Arregin la cirugía “fue prácticamente ambulatoria, en la tarde ya estaba en mi casa”. Actualmente puede “comer de todo”, evitando si se puede los ultraprocesados. Pero lo que realmente resalta es poder decir: “Ya no hago más dieta”.

Cómo llegar a Cliba

“El paciente toma contacto con nosotros por recomendación de alguien ya operado o por internet”, comenta Cabrera. “Ahí se comunican, toman contacto con nuestra secretaria y después se realiza una videoconsulta informativa donde el paciente accede a uno de los cirujanos que soy yo o el doctor Fender. Luego se comunica con todo el equipo”, indica.

“Allí es cuando decimos que iniciamos el tratamiento y tenemos la consulta con el cirujano nuevamente, con el psicólogo, con el nutricionista y con la licenciada en Educación Física, y ese es el puntapié inicial donde comienza el tratamiento rumbo a la cirugía y posteriormente el seguimiento postoperatorio para mantenerse en ese estado de salud”, menciona.

Formas de pago

Hay facilidades con distintos bancos en los que se puede realizar el pago hasta en 60 cuotas y con una tasa muy baja.

“Hemos logrado hacerlo realmente accesible para una franja de población mucho más amplia, que antes veía el tratamiento como algo deseable pero inalcanzable. Estas facilidades de pago, así como el seguimiento posoperatorio de 5 años, que es único en Uruguay, y la aproximación multidisciplinaria a la problemática de los pacientes, hemos comprobado que hacen la diferencia ante las opciones presentes en Uruguay e incluso en Argentina”, concluyó el doctor.