La chica que quería ser nadadora olímpica y las cinco claves del éxito

La Ximena Pardiñas que se enfrenta a un público expectante en 2024 no se parece en nada a la niña que iba a clases de nado sincronizado en la piscina del Biguá hace décadas. Esa niña no se imaginaba en qué terminaría el rumbo de su vida, pero entre brazadas fue aprendiendo valiosas lecciones.

Pardiñas abrió su exposición con un neologismo: autoliderazgo. ¿Qué es? Según explicó, es el primer paso a lograr para ser un buen líder de uno mismo. Y, conjugando sus aprendizajes con su historia personal, Pardiñas creó un método didáctico y sencillo de explicar las cinco áreas que hay que dominar para lograr ese estado de autoliderazgo. Para ella, cualquiera en una organización con personas a cargo puede ser un líder, pero eso es algo que no se obtiene con un puesto o cargo. Una cosa es ser gerente, otra es liderar. Lo segundo debe venir desde adentro, no se otorga.

Cada uno de los cinco pilares (aunque hay un sexto bonus) que presenta Pardiñas terminan con la aclaración doble de que cada uno de ellos es “para llevarme más lejos” y que “empieza por mí”. Estos son:

- "Nunca llegué a ir a las Olimpiadas, pero no importa. Creo que ese sueño le dio sentido a todo lo que sí pasé. Creo que llegué más lejos porque me animé a soñar en grande”.

-Encontrar un propósito.

-Conocerse a sí mismo.

-Desarrollar competencias y actitudes.

-Tomar decisiones y cambiar.

-Gestionar sus emociones.

Bonus: construir vínculos de calidad. Este sexto los engloba a todos y los abraza. Porque el construir vínculos de calidad es lo que hace que una persona que se autolidera pase a ser líder para los demás también.

“La sexta tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con tu red, tiene que ver con las personas que te rodean. Porque fíjate que nadie triunfa o falla solo. Cuando yo nadaba, a mí una de las cosas que más me gustaba era la modalidad de solo porque pensaba que todo dependía de mí, y que yo tenía el control, y eso me daba mucha confianza, me daba mucha seguridad”, explica.

Pardiñas contó cómo en su camino del nado sincronizado, por solitario que pareciera a veces, descubrió que su éxito era el resultado de un conjunto de vínculos que la ayudaban e impulsaban. Y también como todos necesitamos de ese tipo de vínculos para lograr nuestros objetivos.

“Entonces, la sexta de las áreas en las que completa el modelo tiene que ver con esto de construir vínculos de calidad, con entender que no estamos solos, que somos parte de algo más grande”, explica.

Ximena Pardiñas, Socia de Xnn, Bruno Pedreira, Director de Sinergia. Ximena Pardiñas, Socia de Xn Partners y Bruno Pedreira, Director de Sinergia. Foto: Federico Gutiérrez

La niña que soñaba con ser nadadora descubrió en el camino lo que la hacía una líder valiosa. En su camino como deportista de alto rendimiento, luego como ejecutiva en empresas y finalmente como formadora de líderes Pardiñas aprendió y recopiló un conjunto de enseñanzas que hoy presenta en esta conferencia motivacional que busca aumentar la credibilidad y la confianza en uno mismo para enfrentar nuevos desafíos y encontrar la mejor versión de uno. El mantra: “nada cambia si yo no cambio”.

La charla terminó con un espacio de coffee break para networking, algo que ya es una seña característica de los espacios de trabajo de Sinergia.