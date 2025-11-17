Liderar es animarse al riesgo: la mirada de Daniel Gallo, director de Nova Construcciones

En el cierre del ciclo Líderes que Inspiran, auspiciado por AMEC en La Casa Violeta, conversamos con Daniel Gallo , arquitecto y CEO de Nova Construcciones , sobre visión, toma de decisiones, intuición y el desafío de liderar en una industria que evoluciona al ritmo de la ciudad.

A lo largo de la entrevista, Gallo repasa una historia marcada por la resiliencia, el riesgo y un profundo amor por construir. Desde su cambio inesperado de Ingeniería a Arquitectura, pasando por momentos personales difíciles, hasta la creación de Nova y su visión del futuro del sector.

Cuando se presenta, Gallo elige definirse como “una persona simple” a la que le gusta hacer.

Embed - Visión, riesgo e innovación: el liderazgo de Daniel Gallo en Nova Construcciones

De chico soñaba con ser ingeniero, influenciado por la figura de su padre. Sin embargo, un episodio familiar cambió el rumbo y lo llevó a replantearse su vocación. Tras dos años en Ingeniería, un día salió de un examen y tomó una decisión que le transformó la vida: pasarse a Arquitectura .

Lo hizo casi a ciegas, guiado por la intuición, y terminó encontrando un mundo que lo atrapó: los talleres, las maquetas, el ambiente creativo y el espíritu colectivo de la facultad.

El liderazgo, desde siempre

“Me parece que es innato”, dice cuando le preguntamos por su liderazgo.

Desde chico era el que organizaba, proponía y tomaba la palabra. En el liceo fue abanderado; en la facultad, consejero estudiantil. “Siempre estuve en ese rol, aunque no lo buscara”.

Su espíritu emprendedor también apareció temprano. Su primer “obra” fue el baño de una vecina, que aceptó hacer sin saber siquiera lo que costaba un azulejo. Luego vinieron pequeños proyectos, un taller colectivo con amigos y, más adelante, un estudio que hoy sigue vigente.

Daniel Gallo 04

Crisis, decisiones y el valor de arriesgar

La crisis del 2002 lo obligó a reinventarse cuando su esposa, también arquitecta, se quedó sin trabajo. Propuso integrarla a la empresa constructora de la que era socio, pero recibió un no rotundo. Entonces, tomó una decisión que cambiaría todo: se fue. “Al otro día dejé de tener trabajo”, cuenta.

Y ahí, otra vez, apareció la intuición. Un amigo lo contactó para un proyecto pequeño y lo que parecía un golpe terminó convirtiéndose en una oportunidad inmensa. Ese cliente fue el motor que los sostuvo durante toda la crisis y dio origen al camino que luego se convertiría en Nova Construcciones.

La visión de ciudad

Hasta 2019, Nova construía para terceros. Pero Gallo veía algo más. Sentía que la ciudad estaba cambiando y que había zonas que estaban por explotar. Propuso a inversores argentinos hacer un proyecto donde nadie estaba mirando: junto al Parque Rivera.

Buscó el terreno, llevó a cada inversor por separado, esperó un día de sol para mostrarles el lago. Y la decisión fue unánime: había que hacerlo.

Así nació Grou, una línea de desarrollos que hoy tiene varios proyectos activos y que confirma que esa visión fue acertada. “Montevideo se está moviendo hacia el este. Lo vimos antes de que pasara”.

Daniel Gallo 02

Innovación, jóvenes y cultura de aprendizaje

Para Gallo, el futuro de la construcción está en la innovación: nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo. Pero también está en las personas.

La empresa implementó un programa de pasantías que no solo permitió sumar talento joven, sino renovar la energía interna del equipo. “Cuando enseñás, descubrís todo lo que sabés”, afirma.

Tres ideas que deja Daniel Gallo

Las grandes decisiones requieren intuición, convicción y valentía.

Entender hacia dónde va el entorno es clave para anticiparse.

Innovar, escuchar a los jóvenes y abrazar el cambio es lo que sostiene el crecimiento.





Daniel Gallo 03

El cierre del ciclo

Este episodio con Daniel Gallo marca el cierre de este ciclo Líderes que Inspiran, una serie de entrevistas realizadas por El Observador en La Casa Violeta y auspiciadas por AMEC.

Un espacio que durante semanas permitió conocer las historias humanas detrás de quienes hoy lideran sectores clave de la economía uruguaya.