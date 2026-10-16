Los relojes atómicos se desfasarán de la rotación de la tierra: que implica el cambio en el conteo del tiempo y qué consecuencias tendrá en la vida diaria

Los países que integran la Convención del Metro aprobaron el jueves eliminar los ajustes periódicos de un segundo que se utilizan para mantener sincronizada la hora oficial con la rotación terrestre.

La decisión, tomada durante la 28° Conferencia General de Pesas y Medidas, modificará desde el 20 de mayo de 2027 la forma de administrar el Tiempo Universal Coordinado (UTC) , la referencia utilizada para sincronizar los relojes de todo el mundo.

Los relojes atómicos miden el tiempo a partir de las transiciones de energía de los átomos, un fenómeno físico que permite establecer intervalos con una precisión extraordinaria. A diferencia de la rotación terrestre, que presenta pequeñas variaciones, este método ofrece una referencia estable para calcular los segundos y coordinar actividades en todo el planeta, según explicaron desde la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) .

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Sin embargo, el problema aparece porque un día solar no dura exactamente 24 horas de manera constante. La rotación de la Tierra cambia ligeramente por distintos procesos físicos, entre ellos los movimientos de su interior y la redistribución de masas en la superficie. Por eso, la hora determinada mediante observaciones astronómicas puede desviarse progresivamente de la que registran los relojes atómicos.

Mapa universal de husos horarios

Desde 1972, el sistema internacional incorporó 27 segundos intercalares, el último de ellos el 31 de diciembre de 2016. Estas correcciones se aplicaban cuando la diferencia entre el tiempo astronómico y el UTC se acercaba a un límite establecido. El procedimiento permitía conservar la correspondencia entre ambos registros, pero obligaba a adaptar programas y dispositivos que no siempre estaban preparados para procesar un segundo adicional o, eventualmente, eliminarlo.

El cambio aprobado el jueves busca así evitar esas dificultades, especialmente en infraestructuras que necesitan una sincronización constante, como las redes de telecomunicaciones, los sistemas de navegación satelital, las redes eléctricas y las plataformas financieras.

"Una alteración de apenas un segundo puede provocar errores si distintos equipos interpretan el ajuste de manera diferente o no lo incorporan al mismo tiempo", advirtieron desde la BIPM.

28ª Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM)

Para la vida cotidiana, la modificación no implicará cambios inmediatos en los relojes de los celulares, las computadoras ni los horarios de transporte. La hora seguirá organizada mediante el sistema internacional, mientras que los observatorios y las aplicaciones astronómicas podrán continuar utilizando referencias vinculadas con la rotación del planeta cuando necesiten conocer la posición del Sol o calcular fenómenos celestes.

A largo plazo, sin embargo, el mediodía indicado por los relojes podría dejar de coincidir cada vez más con el momento en que el Sol alcanza su punto más alto en un lugar determinado.

"La diferencia se acumulará lentamente y no representará un cambio perceptible para las generaciones actuales", insistieron desde el organismo internacional.