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Milongas Extremas llega al Antel Arena con un homenaje a Zitarrosa: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

La banda uruguaya presentará el jueves 22 de octubre un espectáculo dedicado al cantautor, a 90 años de su nacimiento, con un repertorio de sus canciones y artistas invitados

20 de octubre de 2026 13:19 hs
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Milongas Extremas se presentará por primera vez en el Antel Arena el próximo jueves 22 de octubre, con un espectáculo dedicado a Alfredo Zitarrosa, uno de los principales referentes de la música popular uruguaya. El show rendirá homenaje al cantautor a 90 años de su nacimiento y reunirá distintas generaciones en torno a su obra.

La banda llevará al escenario una selección de canciones de Zitarrosa, reinterpretadas desde su propia identidad musical y con una mirada contemporánea. La propuesta contará, además, con la participación de destacados artistas invitados que se sumarán a este tributo.

El repertorio recorrerá una obra marcada por la poesía, la identidad nacional y una forma particular de retratar la realidad uruguaya. A través de sus canciones, Zitarrosa dejó una huella en la cultura del país que continúa vigente y encuentra nuevas formas de llegar al público.

Para Milongas Extremas, el espectáculo también marcará un nuevo hito en su trayectoria, al presentarse por primera vez en el escenario del Antel Arena. La fecha reunirá la identidad musical de la banda con el legado de uno de los artistas más reconocidos de Uruguay.

Las entradas se pueden conseguir en Tickantel.

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