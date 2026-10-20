Milongas Extremas se presentará por primera vez en el Antel Arena el próximo jueves 22 de octubre, con un espectáculo dedicado a Alfredo Zitarrosa, uno de los principales referentes de la música popular uruguaya. El show rendirá homenaje al cantautor a 90 años de su nacimiento y reunirá distintas generaciones en torno a su obra.
Milongas Extremas llega al Antel Arena con un homenaje a Zitarrosa: cuándo es el show y cómo conseguir entradas
La banda uruguaya presentará el jueves 22 de octubre un espectáculo dedicado al cantautor, a 90 años de su nacimiento, con un repertorio de sus canciones y artistas invitados