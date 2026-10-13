Australia cambió las condiciones para migrar y trabajar: cómo afectará a los viajeros uruguayos y del resto de Latinoamérica

El Gobierno de Australia anunció nuevas restricciones para quienes buscan extender su estadía mediante visas de vacaciones y trabajo, con cambios que afectarán especialmente a los jóvenes extranjeros que viajan al país para combinar turismo con empleos temporales.

La reforma incluye un sistema de selección por sorteo para acceder al segundo y tercer año de los documentos, con un cupo máximo de beneficiarios para cada período. La medida forma parte de una política migratoria orientada a reducir la cantidad de personas que permanecen en la nación y controlar las entradas y salidas.

"Ya no aumentaremos la cantidad de estudiantes que automáticamente podrán traer a sus familiares", señaló el ministro del Interior australiano, Tony Burke .

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Los cambios alcanzan a ciudadanos de distintos países de América Latina , entre ellos Uruguay , Argentina , Brasil y Chile , que participan del programa conocido como Work and Holiday .

¿Cómo funcionarán las nuevas reglas migratorias de Australia?

El ministro del Interior australiano anunció un sistema de sorteo para asignar las visas que permiten extender la estadía laboral por un segundo o tercer año. La modificación cambia el mecanismo de acceso: cumplir con las tareas exigidas dejará de garantizar la renovación.

El Gobierno fijó un máximo de 45.000 plazas para el segundo año, frente a las 57.000 personas que reunieron los requisitos durante el período anterior. Para el tercero, el límite será de 5000, muy por debajo de las 31.000 registradas el año pasado.

Los postulantes deberán acreditar 88 días de trabajo regional para solicitar la segunda visa y seis meses de actividad elegible para la tercera. Una vez cumplidos esos períodos, la selección dependerá del sorteo.

"Necesitamos que la inmigración disminuya lo suficiente como para que el mercado de la vivienda tenga la oportunidad de recuperarse", agregó Burke en declaraciones ante el Club Nacional de Prensa en Canberra.

La medida afecta a quienes planean financiar su estadía con empleos temporales y permanecer más tiempo en Australia.

¿Cómo afectarán los nuevos requisitos para migrar y trabajar en Australia?

Los ciudadanos uruguayos que quieran viajar a Australia mediante el programa Work and Holiday deberán tramitar la visa de la subclase 462 y cumplir las condiciones establecidas por el Departamento de Asuntos Internos australiano.

La autorización les permitirá combinar una estadía turística con empleos temporales, una alternativa que les ofrecerá a los jóvenes la posibilidad de financiar parte de sus gastos durante el viaje.

Entre los requisitos para solicitarla figurarán tener entre 18 y 30 años inclusive, contar con formación educativa suficiente y demostrar un nivel funcional de inglés. También deberán acreditar fondos para mantenerse durante los primeros meses y disponer de recursos para costear el pasaje de regreso o continuar el viaje hacia otro destino.

Una vez en el país, los titulares podrán trabajar para solventar su estadía, aunque deberán respetar las condiciones de la visa, incluidas las restricciones aplicables al empleo con un mismo empleador.

Los nuevos criterios para prolongar la permanencia tendrán especial relevancia para quienes planeen trabajar en Australia durante más de un año. En esos casos, reunir los requisitos laborales ya no garantizará el acceso a una segunda o tercera visa si se implementa el sistema de selección anunciado.