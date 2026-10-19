Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 19 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes 19 de octubre una jornada fría, con temperaturas mínimas de hasta 3 °C , probables heladas agrometeorológicas en algunas regiones y posibilidad de precipitaciones escasas.

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En Montevideo y el área metropolitana , la temperatura mínima será de 5 °C y la máxima de 16 °C . Durante la mañana se espera un cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos soplarán del sureste entre 10 y 20 km/h, con períodos de dirección variable de hasta 10 km/h.

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Para la tarde y la noche, Inumet anuncia un cielo nuboso, con períodos de cubierto, y vientos del sureste al noreste de entre 10 y 20 km/h.

El pronóstico de Inumet para el este del país

En el este, las temperaturas oscilarán entre 3 °C y 18 °C. La mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso, probables precipitaciones escasas y probables heladas agrometeorológicas. También se esperan nieblas y neblinas.

Los vientos serán del sector sur, con velocidades de entre 10 y 20 km/h.

Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con períodos de cielo cubierto, probables precipitaciones escasas y presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sureste y este entre 10 y 20 km/h, con períodos variables de hasta 10 km/h.

El pronóstico para el oeste

En el oeste del país, Inumet pronostica una temperatura mínima de 3 °C y una máxima de 19 °C.

Durante la mañana se espera un cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, probables precipitaciones escasas y probables heladas agrometeorológicas, además de nieblas y neblinas.

Los vientos serán del sector este, entre 10 y 20 km/h, con períodos variables de hasta 10 km/h.

Para la tarde y la noche se prevé un cielo nuboso y cubierto, con vientos del sector este de entre 10 y 20 km/h y períodos de dirección variable.

El pronóstico para el norte

El norte tendrá las temperaturas más elevadas del país, con una mínima de 6 °C y una máxima de 21 °C.

La mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso, y se prevé la presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sureste y este entre 10 y 20 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con períodos de cubierto, mientras que los vientos del sector este alcanzarán velocidades de entre 10 y 30 km/h.