Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 20 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió su pronóstico para este martes 20 de octubre , una jornada que estará marcada por temperaturas bajas durante la mañana, cielo mayormente despejado en las primeras horas y un aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche .

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 2 °C y los 7 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 18 °C y los 23 °C, según la región del país.

Además, el organismo prevé heladas agrometeorológicas en el este , presencia de nieblas y neblinas en distintas zonas y rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente en áreas costeras.

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En Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C .

Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. Los vientos soplarán del sector este a velocidades de entre 10 y 20 km/h.

Para la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con períodos de cielo cubierto. El viento del este se intensificará, con velocidades de entre 20 y 30 km/h y rachas de entre 40 y 50 km/h.

Pronóstico para el este del país

El este tendrá las temperaturas más bajas de la jornada, con una mínima de 2 °C y una máxima de 20 °C.

La mañana estará marcada por cielo claro y algo nuboso, con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas. Los vientos serán del sector este, de entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma o vientos variables de hasta 10 km/h.

Durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y presencia de neblinas. Los vientos del este alcanzarán velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

Pronóstico para el oeste del país

En el oeste se prevé una temperatura mínima de 5 °C y una máxima de 21 °C.

Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y neblinas. Los vientos del este tendrán velocidades de entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Pronóstico para el norte del país

El norte será la región más cálida de este martes, con una temperatura mínima de 7 °C y una máxima de 23 °C.

Durante la mañana se espera cielo claro y algo nuboso, con vientos del este al noreste de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche se pronostica un aumento de la nubosidad, con períodos de cielo cubierto. Los vientos soplarán del noreste y este, con velocidades de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

De acuerdo con el pronóstico de Inumet, no se esperan precipitaciones en ninguna de las cuatro regiones del país durante este martes.