Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 20 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este martes 20 de octubre, una jornada que estará marcada por temperaturas bajas durante la mañana, cielo mayormente despejado en las primeras horas y un aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 2 °C y los 7 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 18 °C y los 23 °C, según la región del país.
Además, el organismo prevé heladas agrometeorológicas en el este, presencia de nieblas y neblinas en distintas zonas y rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente en áreas costeras.
Montevideo y área metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C.
Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. Los vientos soplarán del sector este a velocidades de entre 10 y 20 km/h.
Para la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con períodos de cielo cubierto. El viento del este se intensificará, con velocidades de entre 20 y 30 km/h y rachas de entre 40 y 50 km/h.
Pronóstico para el este del país
El este tendrá las temperaturas más bajas de la jornada, con una mínima de 2 °C y una máxima de 20 °C.
La mañana estará marcada por cielo claro y algo nuboso, con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas. Los vientos serán del sector este, de entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma o vientos variables de hasta 10 km/h.
Durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y presencia de neblinas. Los vientos del este alcanzarán velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.
Pronóstico para el oeste del país
En el oeste se prevé una temperatura mínima de 5 °C y una máxima de 21 °C.
Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.
Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y neblinas. Los vientos del este tendrán velocidades de entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.
Pronóstico para el norte del país
El norte será la región más cálida de este martes, con una temperatura mínima de 7 °C y una máxima de 23 °C.
Durante la mañana se espera cielo claro y algo nuboso, con vientos del este al noreste de entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y la noche se pronostica un aumento de la nubosidad, con períodos de cielo cubierto. Los vientos soplarán del noreste y este, con velocidades de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
De acuerdo con el pronóstico de Inumet, no se esperan precipitaciones en ninguna de las cuatro regiones del país durante este martes.