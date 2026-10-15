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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 16 de octubre

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12 °C y una máxima de 15 °C, según Inumet

15 de octubre de 2026 21:00 hs
Inumet espera un día nublado y ventoso, con algunas lluvias, en Montevideo
Inumet espera un día nublado y ventoso, con algunas lluvias, en Montevideo Camilo dos Santos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes 16 de octubre una jornada marcada por las bajas temperaturas, las lluvias y el viento, con cielos mayormente nubosos y cubiertos en todo el territorio nacional.

En Montevideo y el área metropolitana, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12 °C y una máxima de 15 °C. Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones escasas y vientos del sector sur de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Para la tarde y noche, Inumet pronostica que continuará la nubosidad, con precipitaciones aisladas. Los vientos soplarán del sureste y sur, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

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En el este, las temperaturas se ubicarán entre los 10 °C y los 18 °C. La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y neblinas. Se esperan vientos del sur de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Durante la tarde y noche persistirán las precipitaciones aisladas, con baja probabilidad de tormentas. Además, estará ventoso en la costa, donde las rachas podrán alcanzar entre 50 y 60 km/h.

Para el oeste, Inumet anuncia una mínima de 12 °C y una máxima de 18 °C, con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones escasas y neblinas durante la mañana. En la tarde y noche continuarán las lluvias escasas y aisladas, así como las neblinas. Los vientos del sur tendrán velocidades de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Finalmente, en el norte del país, las temperaturas oscilarán entre 12 °C y 20 °C, con nubosidad, precipitaciones escasas y neblinas durante la mañana.

Hacia la tarde y noche se prevén precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con vientos del sur de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

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