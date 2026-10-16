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Colonia reinauguró el frontón del Real de San Carlos, descrito por Orsi como una "maravilla" y un "privilegio"

El edificio de 1910 estuvo inactivo durante décadas y este viernes reabrió sus puertas con la disputa de varios partidos del Mundial de Pelota Vasca

16 de octubre de 2026 21:17 hs
El renovado frontón del Real de San Carlos.&nbsp;

El renovado frontón del Real de San Carlos. 

Foto: Intendencia de Colonia

La Intendencia de Colonia reinauguró este viernes el histórico Frontón del Real de San Carlos, abierto por primera vez en 1910 pero que en las últimas décadas había estado inactivo.

Las obras para remodelar este espacio demandaron una inversión de $ 200 millones a cargo del gobierno departamental, que hoy lidera el nacionalista Guillermo Rodríguez.

Además, la reapertura llegó de la mano de la disputa del XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca, en la modalidad de cesta punta (jai alai), que comenzó a disputarse este 16 de octubre y se extenderá hasta el 20 de este mismo mes en Colonia del Sacramento y también en Buenos Aires. En el renovado Frontón Real de San Carlos se jugarán partidos de las categorías femeninas y masculinas.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en la reinauguración junto a otras autoridades del gobierno. En un breve diálogo con los medios de comunicación, dijo que había asistido al evento con uno de los amigos con los que solía jugar al frontón en Canelones.

Y sobre la obra, destacó que se trata de una "maravilla" y un "privilegio para Uruguay".

El arquitecto a cargo de la obra, Walter Debenedetti, contó días atrás a los Medios Públicos que el edificio del frontón —construido por Nicolás Mihanovich a principios de siglo XX junto a la Plaza de Toros y el antiguo hotel del Real de San Carlos— estuvo "mucho tiempo abandonado" y llegó a utilizarse como depósito de la intendencia para motos incautadas.

Ese uso, apuntó Debenedetti, no se condecía con un monumento histórico nacional como este y una obra de infraestructura de tal tamaño.

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