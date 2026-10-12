Cuatro delincuentes fueron detenidos tras robo piraña a una farmacia en 18 de Julio: la Policía recuperó lo robado

Cuatro delincuentes fueron detenidos en la madrugada de este lunes 12 de octubre tras una rapiña a una farmacia ubicada en avenida 18 de Julio y Acevedo Díaz , en Montevideo. Los sospechosos tienen entre 20 y 25 años y todos cuentan con antecedentes penales .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según informó la Policía, el operativo estuvo a cargo de efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional I , quienes lograron localizar el vehículo utilizado por los delincuentes en la intersección de avenida 8 de Octubre y Garibaldi .

El automóvil, que estaba requerido por hurto , tenía en su interior la mercadería sustraída de la farmacia.

Detuvieron a un hombre y una adolescente de 16 años por el incendio de un Mercedes Benz en Punta del Este

El papa será hospitalizado el martes para ser operado

A partir de ese hallazgo, los investigadores continuaron el procedimiento con apoyo del sistema de cámaras de videovigilancia de la Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano (DIVARU) .

Mediante el seguimiento de las imágenes, los policías lograron ubicar y detener a cuatro hombres de 20, 21, 24 y 25 años, a pocas cuadras del lugar donde había sido encontrado el vehículo.

Durante el operativo, los efectivos recuperaron la mercadería robada e incautaron el automóvil utilizado por los sospechosos.

La Fiscalía de Flagrancia de 4.º Turno fue informada del procedimiento y dispuso que los cuatro detenidos fueran conducidos a la brevedad, además de ordenar otras diligencias para continuar con la investigación.