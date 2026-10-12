Cuatro delincuentes fueron detenidos tras robo piraña a una farmacia en 18 de Julio: la Policía recuperó lo robado

Cuatro delincuentes fueron detenidos en la madrugada de este lunes 12 de octubre tras una rapiña a una farmacia ubicada en avenida 18 de Julio y Acevedo Díaz, en Montevideo. Los sospechosos tienen entre 20 y 25 años y todos cuentan con antecedentes penales.
Según informó la Policía, el operativo estuvo a cargo de efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional I, quienes lograron localizar el vehículo utilizado por los delincuentes en la intersección de avenida 8 de Octubre y Garibaldi.
El automóvil, que estaba requerido por hurto, tenía en su interior la mercadería sustraída de la farmacia.
A partir de ese hallazgo, los investigadores continuaron el procedimiento con apoyo del sistema de cámaras de videovigilancia de la Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano (DIVARU).
Mediante el seguimiento de las imágenes, los policías lograron ubicar y detener a cuatro hombres de 20, 21, 24 y 25 años, a pocas cuadras del lugar donde había sido encontrado el vehículo.
Durante el operativo, los efectivos recuperaron la mercadería robada e incautaron el automóvil utilizado por los sospechosos.
La Fiscalía de Flagrancia de 4.º Turno fue informada del procedimiento y dispuso que los cuatro detenidos fueran conducidos a la brevedad, además de ordenar otras diligencias para continuar con la investigación.