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Dos brasileñas fueron detenidas en el Aeropuerto de Carrasco con más de 11 kilos de cocaína: viajaban a Hong Kong con escala en Madrid

Las ciudadanas brasileñas, de 30 y 42 años, pretendían abordar el mismo vuelo y llevaban la droga escondida en 62 envoltorios de papel de aluminio dentro de sus equipajes.

19 de octubre de 2026 11:09 hs
cocainaaeropuerto

La Policía Nacional detuvo a dos mujeres brasileñas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco cuando intentaban viajar a Hong Kong, China, con escala en Madrid, y llevaban más de 11 kilos de cocaína ocultos en sus equipajes.

El procedimiento se realizó el domingo 18 de octubre por parte de efectivos de la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos (UVPA), dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, en el marco de tareas de inteligencia y control contra el crimen organizado transnacional.

La primera detenida fue una mujer de 30 años que pretendía abordar un vuelo con destino a Madrid, aunque su destino final era Hong Kong.

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Durante la inspección de su equipaje, los policías encontraron 10 envoltorios de papel de aluminio que contenían 2,251 kilos de una sustancia que dio positivo para cocaína.

A partir de esta intervención, los investigadores identificaron a una segunda pasajera brasileña, de 42 años, que tenía previsto realizar el mismo itinerario.

Al revisar su equipaje, encontraron otros 52 envoltorios ocultos de la misma manera, con 8,969 kilos de cocaína.

En total, el operativo permitió incautar 62 envoltorios con 11,222 kilos de cocaína, además de dos teléfonos celulares.

La Justicia dispuso la incautación de la droga y los dispositivos, así como la conducción de ambas detenidas.

La investigación continúa a cargo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, que trabaja para esclarecer las circunstancias del traslado de la sustancia.

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