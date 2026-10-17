El Poder Ejecutivo envió al Parlamento proyecto de ley para habilitar la jubilación anticipada a los 60 años

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento este viernes el proyecto de ley que crea una nueva causal de retiro anticipado . La iniciativa recoge recomendaciones del Diálogo Social , coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto entre julio de 2025 y abril de 2026, y propone la creación de una nueva causal de jubilación anticipada por la que –en caso de ser aprobada– los uruguayos podrían jubilarse a los 60 años de edad , siempre y cuando cuenten con 30 años de trabajo computados .

Según se expresa en el documento, la modificación “apunta a contemplar los desafíos que el cambio tecnológico genera sobre la empleabilidad de las personas de edad avanzada y las heterogeneidades existentes en la fuerza de trabajo”.

El documento hace énfasis en el envejecimiento demográfico de la población y el aumento de la esperanza de vida saludable, como una oportunidad para que las personas extiendan su vida laboral. “Resulta fundamental que el sistema previsional continúe promoviendo tal extensión a través de fuertes incentivos”, señala.

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“El proyecto de Ley que se remite mantiene la edad normal de retiro a los 65 años, a la vez que habilita una causal de retiro anticipado a los 60 años, con un diseño que no afecta la sostenibilidad del sistema previsional”, expresa el texto del proyecto.

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Actualmente la legislación prevé algunas circunstancias en las que se habilita el retiro anticipado como la incapacidad permanente para todo trabajo, la existencia de servicios bonificados, y las causales jubilatorias por extensa carrera laboral o por desempeño de puestos de trabajo particularmente exigentes.

El proyecto de ley presentado ante el Parlamento señala ahora que el cambio tecnológico incide en la demanda de habilidades y competencias de los trabajadores, lo que genera incertidumbre ante el posible reemplazo en diversas áreas por procesos tecnológicos e inteligencia artificial.

“En ese contexto, las personas cercanas a los 60 años pueden enfrentar crecientes problemas de empleabilidad derivados de la brecha entre las competencias acumuladas a lo largo de su trayectoria laboral y las nuevas capacidades requeridas por un mercado en transformación. La causal anticipada contribuye a mejorar la protección de esos trabajadores y reduce otras contingencias que el sistema podría enfrentar asociadas a esta situación”, se lee.

De acuerdo al proyecto, la causal de retiro anticipado es un “mecanismo excepcional” por lo que no es compatible con el trabajo ni la utilización de servicios bonificados.

Anderson Nascimento

El proyecto propone además una adecuación del mecanismo de ajuste del suplemento solidario, creado por la Ley N° 20.130 es un complemento para quienes aun teniendo derecho a una prestación previsional no alcanzan un determinado nivel de ingresos.

El texto propone modificar el cálculo del suplemento: que su valor base ($17.591) se ajuste en función de la variación del Índice Medio de Salarios (IMS) y el valor máximo de la prestación que se alcanza por el suplemento ($ 53.306) se ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). "Esta combinación implica aumentar gradualmente el factor por el cual se multiplican los ingresos previsionales en la fórmula de suplemento (0,33), favoreciendo una mayor protección de las prestaciones más bajas, al atenuar el efecto que los aumentos del salario real tienen sobre el monto del suplemento solidario correspondiente a dichas prestaciones", sostiene el proyecto de ley.

“Al combinar la introducción de la causal anticipada con el cambio en el ajuste del suplemento, se reduce sustantivamente el riesgo fiscal asociado a la trayectoria de egresos a futuro”.

El proyecto de ley propone además que las personas que enfrenten una incapacidad permanente tengan la posibilidad de acceder a partidas adicionales y también "revisar los plazos" para el reconocimiento de servicios anteriores al inicio de la historia laboral en 1996.