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IM cambia ubicación de siete cámaras de fiscalización del tránsito: dónde estarán y qué infracciones controlarán

Además, la IM trasladará otros cinco equipos de control de velocidad y semáforos en rojo

19 de octubre de 2026 12:07 hs
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La Intendencia de Montevideo (IM) anunció la reubicación de siete cámaras de fiscalización del tránsito en distintos puntos de la capital, como parte de las medidas implementadas para mejorar la movilidad y reducir los congestionamientos.

De los siete equipos, dos comenzarán a funcionar en sus nuevas ubicaciones este martes 20 de octubre y estarán destinados a controlar las infracciones por estacionar o detenerse en lugares prohibidos.

La comuna explicó que estas cámaras estaban instaladas en carriles Solo Bus y que su traslado permitirá concentrar los controles en zonas donde los vehículos estacionados irregularmente generan enlentecimientos en el tránsito.

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"De esta forma se prioriza la fluidez con una redistribución de los recursos", señaló la IM en un comunicado.

Dónde estarán las dos cámaras que comenzarán a funcionar este martes

Los equipos que fiscalizan el estacionamiento y la detención en lugares prohibidos tendrán las siguientes ubicaciones:

  • Avenida Italia y Avelino Miranda: se trasladará a Presidente Berro y avenida Italia.

  • Colonia y Fernández Crespo: se trasladará a General Urquiza y avenida Garibaldi.

Ambas cámaras comenzarán a operar en sus nuevos puntos de fiscalización a partir del martes 20 de octubre.

Las otras cinco cámaras que cambiarán de ubicación en Montevideo

La Intendencia también informó que se encuentran en proceso de instalación otros cinco equipos de fiscalización de velocidad y de velocidad y cruce con luz roja.

Las nuevas ubicaciones serán las siguientes:

  • De José Pedro Varela e Irureta Goyena (hacia el este) a Uruguayana y Turini.

  • De avenida Italia y Almirón (hacia el oeste) a Luis Alberto de Herrera y Ayacucho (hacia el sur).

  • De avenida Larrañaga y José Pedro Varela (hacia el sur) a avenida Millán y avenida Garzón (hacia el oeste).

  • De bulevar Artigas y Hocquart (hacia el norte) a Caramurú y Hernani (hacia el este).

  • De bulevar Batlle y Ordóñez y avenida Instrucciones (hacia el norte) a avenida Joaquín Suárez y avenida Juan Carlos Blanco (hacia el sur).

La IM aclaró que estos cinco equipos todavía no están operativos y que comunicará oportunamente cuándo comenzarán a fiscalizar.

Los cambios forman parte del segundo conjunto de medidas para mejorar la movilidad en Montevideo, anunciado por la Intendencia en agosto de este año, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y favorecer la circulación vehicular.

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