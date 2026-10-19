Juan Castillo con Alejandro Fantino: "La realidad es que los goleros somos particulares"

El exarquero de la selección uruguaya, Peñarol y Defensor Sporting, Juan Guillermo Castillo , participó del programa 60' de mística, transmitido por el canal de streaming de El Observador, donde repasó su singular camino profesional y personal. En una distendida charla conducida por el periodista Alejandro Fantino, el exfutbolista de 48 años reveló cómo su infancia en el interior del país, marcada por el estudio, una estricta disciplina familiar y una formación multideportiva, construyeron una mentalidad sumamente particular que lo diferenció del clásico perfil del jugador de fútbol profesional.

Durante la entrevista con Alejandro Fantino, el deportista profundizó en la compleja psicología de los arqueros , una posición que asumió recién a los seis años tras descubrir que jugar de delantero le generaba constantes dolores de cabeza debido al esfuerzo tensional. "La realidad es que los goleros somos particulares, eso hay que admitirlo, porque no todo el mundo está dispuesto a que le peguen un pelotazo en la cara, en los genitales o en la boca del estómago. Eso lo vas creando y lo tenés innato de chiquito y te lo bancás. Si no te lo bancás, no podés ser golero", explicó el exfutbolista sobre las exigencias de este rol dentro de la cancha.

Nacido en Durazno, Castillo destacó el valor de haber practicado múltiples disciplinas en su niñez como el básquetbol, el hándbol y el atletismo. Señaló que esa variedad de estímulos motrices fue clave para su posterior desarrollo corporal y es un principio pedagógico que aplica hoy en su propia escuelita de fútbol, donde entrena a niños de categorías sub-4 y sub-5. De acuerdo con su visión profesional, el contacto temprano con diversos deportes entre los tres y los 14 años es un factor determinante para el desarrollo coordinativo. En su caso, el básquetbol era su pasión inicial donde jugaba como base y manejaba los hilos del equipo, pero su destino cambió tras ser captado por Defensor Sporting para formar parte de sus divisiones juveniles en Montevideo, rechazando una propuesta para incorporarse al club Malvín. En paralelo a su consolidación como futbolista profesional, con debut en primera división en 1999, Castillo priorizó el ámbito académico y logró graduarse como licenciado en Educación Física , una carrera que completó de forma simultánea a sus primeros contratos profesionales.

Un aspecto sobresaliente de su vida privada es el entorno familiar signado por la disciplina militar. Su padre se desempeñó como piloto de combate de la Fuerza Aérea Uruguaya , y su esposa fue una de las primeras cuatro mujeres egresadas de las fuerzas armadas en América Latina, cumpliendo funciones como navegante. Recordando su etapa universitaria, Castillo relató una particular promesa que pactó con su progenitor: "Le dije a mi padre que si salvaba todas las materias de Educación Física quería que me sacara a volar", comentó respecto a la experiencia de pilotear un avión militar. Tras cumplir con sus exámenes, Castillo ascendió a una aeronave de reacción A37, un avión de combate donde los tripulantes se ubican uno al lado del otro. Durante el vuelo de entrenamiento, y a pesar de la extrema sensibilidad de los mandos y la presión de la fuerza G, el instructor jefe le cedió el control del joystick y de la palanca de potencia por unos momentos, una vivencia que el exarquero calificó como inolvidable.

El paso por Botafogo y el fútbol de elite

Su rendimiento en el medio uruguayo le abrió las puertas del fútbol internacional, destacándose su incorporación a Botafogo de Brasil, club en el que militó durante las temporadas de 2008 y 2009. Castillo describió aquella etapa en Río de Janeiro como una de las más gratas de su carrera, instalándose junto a su familia en la costa de Niterói, frente a la playa y con vistas directas al Cristo Redentor y al Pan de Azúcar. En la liga brasileña le tocó enfrentar a figuras históricas de la talla de Ronaldo Nazário, mientras que en su posterior paso por Colo Colo de Chile tuvo la oportunidad de medirse en la Copa Libertadores ante un joven Neymar. Asimismo, el guardameta rememoró los duelos con delanteros del ámbito rioplatense que le resultaban especialmente complejos por su desparpajo o picardía, señalando a Carlos Bueno y a su compañero de selección Sebastián Abreu.

El desafío de contener a Lionel Messi y la selección argentina

Castillo también repasó los exigentes cruces de Eliminatorias contra la selección argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde debió enfrentar a una constelación de estrellas que incluía a Lionel Messi, Sergio Agüero, Carlos Tevez y Juan Román Riquelme. El exarquero puntualizó que, ante rivales de tal jerarquía individual, el planteo de la selección uruguaya consistía en fortalecer el bloque defensivo y la cohesión grupal para neutralizar las individualidades, evitando colocar a los adversarios en un pedestal y disputando cada pelota con máxima intensidad competitiva.

La interna del Mundial de Sudáfrica 2010

El exguardameta de la Celeste detalló su rol en las Eliminatorias para el histórico Mundial de Sudáfrica 2010, donde inició el proceso como titular y disputó encuentros clave antes de sufrir una lesión de rodilla que le impidió mantener la titularidad frente al ascenso deportivo de Fernando Muslera. "Ese lugar supuestamente lo habían acondicionado para otra selección, pero al final la FIFA lo descartó y se lo ofreció a Uruguay de forma gratuita", detalló Castillo respecto a la mítica concentración en Kimberly. Agregó que la tranquilidad de este pequeño pueblo y el aislamiento geográfico de las grandes ciudades facilitaron la convivencia del grupo, permitiendo que el plantel permaneciera concentrado exclusivamente en el plano deportivo.

La estadía en Kimberly, caracterizada por su sencillez y la falta de distracciones urbanas, terminó siendo un factor clave para consolidar la unión del vestuario uruguayo que finalizó en el cuarto puesto del certamen mundial. Castillo concluyó destacando que la fortaleza de aquella generación dorada radica en que, a pesar de los años transcurridos, los exintegrantes del plantel mantienen una estrecha relación de amistad y continúan impulsando iniciativas conjuntas vinculadas al deporte en el país.