Junta Departamental de Maldonado reconoció a funcionarios de Identificación Civil por su compromiso y calidad de atención

La Junta Departamental de Maldonado realizó un reconocimiento a los funcionarios de la Dirección Nacional de Identificación Civil por su compromiso, dedicación y calidad de atención al público, en un contexto de creciente demanda de trámites en el departamento.

La iniciativa fue promovida por el edil Luis Artola y el reconocimiento fue recibido en representación del equipo por Silvia Torres, funcionaria de Identificación Civil desde hace 33 años y jefa de la oficina de Maldonado desde hace siete .

En diálogo con El Observador, Torres aseguró que el reconocimiento, tanto a nivel personal como para el equipo, fue un "orgullo" y confesó que "no se la esperaba" .

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La jerarca explicó que la oficina está integrada por diez funcionarios: ella y otras nueve personas que trabajan bajo su responsabilidad .

Durante la instancia se destacó el trabajo de una dependencia que se encuentra entre las oficinas departamentales con mayor demanda de trámites del país, debido al crecimiento poblacional de Maldonado y la llegada de numerosos residentes extranjeros.

Actualmente, la oficina realiza alrededor de 110 trámites diarios, además de entre 10 y 12 pasaportes por día, lo que supone una importante carga de trabajo para sus funcionarios.

Para responder a esta demanda, la dependencia comenzó a atender trámites urgentes desde las 07:00 de la mañana, mientras continúa trabajando para ampliar su capacidad de atención.

A este escenario se sumó recientemente la implementación del nuevo sistema y formato de la cédula de identidad, que presentó desafíos iniciales para los funcionarios, superados progresivamente.

La temporada alta también llega a Identificación Civil

Torres advirtió que la demanda de trámites aumenta con la llegada de la temporada turística a Punta del Este, por lo que el equipo se prepara para afrontar un período de mayor actividad.

"Así como para todos comienza la temporada alta en Punta del Este, para nosotros también", adelantó la responsable de la oficina.

El reconocimiento de la Junta Departamental puso en valor el compromiso de los diez funcionarios de Identificación Civil para mantener la calidad del servicio en medio del aumento de la demanda y los cambios en los procedimientos.