Lacalle Pou será presentado la semana que viene como asesor del Centro de Estudios para el Desarrollo

Desde que dejó su lugar como presidente a Yamandú Orsi el pasado 1° de marzo, Lacalle Pou no ha integrado ninguna institución. Si bien fue electo senador por el Partido Nacional, el expresidente dejó su banca del sector Aire Fresco a Martín Lema.

A principios de enero, cuando todavía era presidente, ya había adelantado esta decisión."Es el tiempo de otras personas, de otra gente que salió electa. Voy a renunciar a la banca del Senado. Me voy a dedicar a muchas cosas, obviamente. Entre otras, a estar con la gente, que es lo que me gusta, lo que me mueve y mi vocación", dijo en una rueda de prensa en el Hipódromo de Maroñas cuando asistió al Gran Premio Ramírez 2025.