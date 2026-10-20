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Legisladores de la coalición pidieron a Cosse que impida la participación de una dirigente palestina en el Parlamento: los motivos

Majida al-Masri está invitada a una actividad por el Día de la Mujer Palestina en el Palacio Legislativo, pero los legisladores cuestionan que integre la cúpula del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), cuyo brazo armado participó, según señalaron, en los ataques del 7 de octubre de 2023 junto a Hamás

20 de octubre de 2026 11:21 hs
2025025 Palacio Legislativo
Foto: Inés Guimaraens

Legisladores de la Coalición Republicana enviaron una carta a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, para solicitar que se impida la participación de la dirigente palestina Majida al-Masri en una actividad prevista para el próximo lunes 26 de octubre en el Palacio Legislativo, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Palestina.

Según informó El País, los legisladores aclararon que no se oponen a la celebración, sino a la presencia de Al-Masri, quien integra el Buró Político del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), organización considerada terrorista por Israel, que la acusa de cometer atentados contra civiles.

En la carta dirigida a Cosse, los representantes de la coalición sostienen que el brazo armado del FDLP, las Brigadas del Mártir Omar al-Qasim, participó junto a Hamás en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

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Además, mencionan declaraciones atribuidas a Al-Masri en las que defendió la “resistencia en todas sus formas”, promovió la incorporación de Hamás y la Yihad Islámica a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y calificó los ataques del 7 de octubre como “un terremoto que sacudió la entidad sionista”.

Ante estos antecedentes, los legisladores solicitaron que se evalúe la situación y se adopten las medidas necesarias para impedir su participación. “Entendemos que la gravedad de los antecedentes señalados exige una decisión institucional clara, fundada y consecuente con los valores y principios democráticos y republicanos que deben regir la actuación del Parlamento”, concluye la carta.

La actividad prevista en el Palacio Legislativo

La conferencia está convocada para el lunes 26 de octubre a las 18:00, en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo, con entrada libre.

Además de Al-Masri, está prevista la participación de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier; la senadora frenteamplista Lilián Abracinskas; la esposa del embajador de Palestina en Uruguay, Lujain Jallad; y la abogada palestina Rasha Qumsiyeh.

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Las críticas de legisladores del Partido Nacional

La actividad también provocó cuestionamientos de varios legisladores nacionalistas, que expresaron públicamente su rechazo a través de sus cuentas de X.

El senador Javier García cuestionó que una integrante de una organización vinculada a los ataques del 7 de octubre participe en un evento dentro del Parlamento y dirigió sus críticas a Cosse. “¿La presidenta del Poder Legislativo lo avala?”, preguntó.

Por su parte, el senador Sebastián da Silva sostuvo que el Palacio Legislativo recibirá a “una terrorista de Hamás”, pese a que Al-Masri integra el FDLP y no la organización islamista. “La responsabilidad es de Carolina Cosse, no de los que ahí trabajamos”, agregó el legislador.

En otra publicación, Da Silva cuestionó la actividad y preguntó irónicamente si incluiría “un tutorial de cómo torturar mujeres” o de “cómo filmar violaciones”.

La senadora Graciela Bianchi también se pronunció contra la participación de la dirigente palestina. “Con el terrorismo nada y lo más lejos posible de la casa de la Democracia”, escribió.

En tanto, la diputada nacionalista Fernanda Auersperg se dirigió directamente a la vicepresidenta para expresar su rechazo. “La Casa de la Democracia no debe abrir sus puertas a personas vinculadas al terrorismo de Hamás”, afirmó.

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