Los motivos detrás de la decisión del Ministerio del Interior de destituir al presidente del sindicato de la Republicana

El Ministerio del Interior resolvió destituir al cabo Carlos Piedra , integrante de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana y presidente de su sindicato , luego de un procedimiento administrativo iniciado por declaraciones públicas que el funcionario realizó en distintos medios de comunicación.

La resolución, fechada el 15 de octubre de 2026 y firmada por el ministro del Interior, Carlos Negro , culminó un proceso disciplinario que había comenzado en julio de 2025 y que posteriormente fue ampliado a raíz de nuevas declaraciones del policía.

Según consta en el expediente administrativo, al que accedió El Observador, el Ministerio del Interior dispuso el 10 de julio de 2025 la apertura de un sumario contra Piedra, con suspensión preventiva de sus funciones y retención de la mitad de sus haberes durante el máximo plazo reglamentario.

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La medida se adoptó como consecuencia de las manifestaciones que el funcionario había realizado en varios medios de comunicación.

Las declaraciones públicas que motivaron el sumario

El procedimiento disciplinario no terminó con aquella primera resolución. El 8 de setiembre de 2025, el Ministerio del Interior dispuso ampliar el sumario luego de recibir nuevos antecedentes relacionados con declaraciones públicas del cabo.

De acuerdo con el documento, el 13 de agosto de 2025 la Dirección de la Policía Nacional puso en conocimiento del ministro nuevos elementos, consistentes en publicaciones que recogían otras manifestaciones de Piedra.

La Asesoría Letrada del Ministerio del Interior analizó esas declaraciones y advirtió que algunas podrían resultar incompatibles con las obligaciones del funcionario policial. Este análisis llevó a las autoridades a incorporar los nuevos antecedentes al procedimiento administrativo que ya estaba en curso.

La Comisión Nacional del Servicio Civil avaló la destitución

Antes de adoptar la decisión definitiva, el expediente fue remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que se pronunció el 13 de octubre de 2026.

El organismo resolvió "pronunciarse en forma favorable a la destitución" de Piedra por la "causal de omisión", según consta en la resolución.

La Comisión dispuso además que el Ministerio del Interior le comunicara formalmente la decisión definitiva que adoptara en el expediente.

Dos días después, el 15 de octubre, el ministro Carlos Negro firmó la resolución correspondiente.

De esta manera, el procedimiento iniciado más de un año antes culminó con la decisión de cesar al funcionario de la Guardia Republicana.

Los fragmentos del expediente disponibles permiten establecer que las declaraciones públicas del cabo fueron el origen del sumario y de su posterior ampliación, así como que la Comisión Nacional del Servicio Civil avaló la destitución por omisión.

La respuesta del sindicato: "No tiene precedentes"

Tras conocerse la decisión, el sindicato UNI.POL GR, presidido por Piedra, difundió un comunicado en el que cuestionó duramente al Ministerio del Interior y denunció una persecución contra el dirigente. "Cesaron del cargo al presidente, pero no callarán su voz ni la nuestra", comienza la publicación.

El sindicato sostuvo que Piedra fue destituido en dos oportunidades durante administraciones del mismo partido político. "El Cabo Carlos Piedra acaba de pasar a la historia: cesado dos veces bajo gobiernos del mismo partido político", afirmó la organización.

A continuación, calificó la decisión como "una persecución que no tiene precedentes en la función policial ni en el ámbito sindical".

La organización también vinculó la destitución con la actividad sindical del funcionario y aseguró que continuará con sus reivindicaciones. "Pretenden sancionar una voz, pero no podrán silenciar un reclamo colectivo. Pretenden apartar a un dirigente, pero no van a borrar las razones por las que seguimos luchando", expresó.

El comunicado concluyó que "la defensa de los derechos sindicales y de la dignidad policial no se negocia ni se abandona".

La publicación fue dirigida a las cuentas oficiales del Ministerio del Interior y del ministro Carlos Negro en la red social X.