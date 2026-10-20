Oddone reconoció que propuesta de jubilación anticipada no resolverá informalidad en mayores de 60 años, pero dijo que tampoco la incentivará

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , y el de Trabajo, Juan Castillo , presentaron al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio el proyecto de ley que el gobierno remitió al Parlamento para establecer una causal jubilatoria anticipada a los 60 años, una recomendación surgida del Diálogo Social .

Según las estimaciones de Oddone en rueda de prensa, las condiciones más ventajosas de jubilación anticipada podrían alcanzar a una población de 5 mil personas por año .

Este universo solo corresponde a aquellas personas de ingresos bajos y medio-bajos que podrían acogerse a la jubilación anticipada en iguales o mejores condiciones a las vigentes . Pero esto no implica que otras personas no puedan solicitar el retiro anticipado, solo que no lo podrán hacer en tan buenas condiciones.

En ninguno de los dos casos se permitirá seguir trabajando luego de acogerse a este beneficio , siempre y cuando el proyecto consiga los votos necesarios para su aprobación en el Parlamento, donde el Frente Amplio no tiene mayorías en la Cámara de Diputados.

"Estamos hablando de que anualmente se jubilan unas 30 mil personas por año, de las cuales la mitad casi se extienden hasta los 65 años y la otra mitad se retira entre los 60 y 64 años. Una tercera parte de esa mitad (entre los 60 y 64 años) serían las que estarían alcanzadas (por el régimen más beneficioso de retiro anticipado). O sea, que el universo serían unas 5 mil personas por año", sostuvo Oddone.

A nivel general, el ministro de Economía insistió en que el proyecto reafirma la edad de jubilación en 65 años.

"Es verdad que para las personas que no están en ese colectivo (de menores ingresos), para el 70% restante, toda la ley lo que intenta es incentivarlos a que se mantengan hasta los 65 años (...) Porque, al final del día, lo importante es: la ley lo que establece es reafirmar que la edad de retiro son 65 años", remarcó el economista.

Lo que se busca, entonces, es habilitar una vía de retiro anticipado que tienen otros países del mundo, como Noruega, Finlandia, Estados Unidos o Suiza, dijo el ministro.

"Es un típico caso de países con transición demográfica hecha o con rentas relativamente altas. Toda solución genera desacomodos en algún otro punto. Lo que hemos vigilado es proteger a la población más vulnerable y que el régimen siga siendo sostenible financieramente", aseguró.

Oddone, por otra parte, reconoció que el retiro anticipado que se busca habilitar no tendrá un impacto en mejorar los niveles de informalidad en las personas mayores de 60 años, un reclamo que ha hecho la oposición. Pero el ministro dijo que tampoco lo incentivará.

"El nivel de informalidad entre las personas mayores de 60 años es relativamente elevado, al igual que en los jóvenes, en el entorno del 40% según lo que la Encuesta Continua de Hogares establece. Nosotros no creemos que la ley lo vaya a incentivar, pero es un problema que no va a resolver. Y seguramente tenemos que trabajar desde otros instrumentos o mecanismos para atacar ese problema en el que la oposición y quienes lo han levantado tienen un punto que puede ser considerable", argumentó.