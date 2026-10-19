Revolución tecnológica en la salud: cómo el Hospital de Clínicas implementa la inteligencia artificial en diagnósticos y tratamientos

El director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, detalló en entrevista con Todo un tema del canal de streaming de El Observador los avances en la integración de herramientas de inteligencia artificial en el centro de salud que dirige, entre los que destacó la incorporación de un nodo para la detección precoz de cáncer de mama y la modernización de los procesos médicos.

El hospital avanza en un proceso de transformación tecnológica que incluye la incorporación de inteligencia artificial (IA) en áreas clave como el diagnóstico por imágenes y la hematología.

Villar, especializado en neurocirugía y excandidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, abordó los principales ejes de gestión del centro universitario, con especial énfasis en la modernización de los servicios médicos a través de la tecnología aplicada y los desafíos presupuestales de cara a la meta de infraestructura fijada para el año 2030.

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Uno de los proyectos más avanzados que lidera el Hospital de Clínicas es la instalación de un nodo de inteligencia artificial destinado a complementar la lectura de estudios mamográficos. Según explicó Villar, la iniciativa se desarrolla en conjunto con un grupo vinculado a la Facultad de Ingeniería y cuenta con el respaldo técnico de especialistas uruguayos radicados en los Países Bajos.

"Tenemos un físico principal que está dirigiendo el programa de screening de mamas en Países Bajos y es uruguayo. Estamos trabajando con él en la instalación de un nodo de inteligencia artificial en el Clínicas, para dar una segunda mirada a las mamografías que fueron informadas como normales", indicó el director del hospital.

"Estamos instalando, ya están los servidores prontos, y estamos ultimando los detalles del acuerdo con este grupo holandés; este es el mismo nodo que funciona en Países Bajos, Suecia y Dinamarca."

Villar señaló que, debido a la escasez de radiólogos expertos en mamografía en el país, el sistema de salud uruguayo no puede cumplir sistemáticamente con el estándar internacional de doble lectura humana por cada estudio. En este contexto, la herramienta tecnológica funcionará como un soporte complementario para revisar exámenes procedentes tanto del sector público como del privado, en el marco de acuerdos voluntarios de cooperación.

Asimismo, el centro asistencial aplica sistemas basados en IA en el área de hematología, donde los programas analizan estudios de laboratorio para señalar con alta precisión células con potencial cancerígeno, cuyo diagnóstico final es posteriormente ratificado por un especialista médico.

El horizonte de la IA en la práctica quirúrgica y la gestión

Consultado sobre el futuro de la tecnología en la medicina, Villar proyectó que la inteligencia artificial tendrá un impacto directo en disciplinas de alta complejidad, como la neurocirugía.

"La inteligencia artificial puede ayudar al cirujano a ver mejor. Gran parte de la habilidad muy importante que adquiere un profesional durante los años es distinguir pequeñas diferencias en el tejido que está operando, y eso en el cerebro es fundamental", sostuvo. El director agregó que los modelos actuales de asistencia robótica ya aportan precisión y se espera que las futuras versiones integren de forma nativa algoritmos de inteligencia artificial.

"En el resonador que se está licitando, lo que se está pidiendo es la asistencia por IA que mejora la calidad de las imágenes."

Más allá de la práctica clínica directa, Villar destacó el potencial de estas tecnologías en la gestión administrativa y la atención al público, especialmente en la orientación de los usuarios respecto a los servicios que deben consultar ante determinadas afecciones.

Presupuesto, infraestructura y el horizonte 2030

En el plano institucional, el director del Hospital de Clínicas se refirió a la situación presupuestaria del centro tras su incorporación formal al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Destacó que, por primera vez, el hospital cierra su presupuesto de gastos de funcionamiento sin déficit, lo que representa un ordenamiento clave para la operativa institucional.

En cuanto a las obras edilicias comprendidas en el plan con horizonte al 2030, Villar ratificó que el centro cuenta actualmente con 11 proyectos en ejecución simultánea, entre los que destacan la construcción de un nuevo bloc quirúrgico de 3.000 metros cuadrados —el mayor en la historia del hospital— y la remodelación integral del piso 10 para sumar 74 camas anuales.

"El hospital viene a buen ritmo. El tema es que estamos buscando que se aumente la partida presupuestal para inversiones porque pensamos que el hospital puede acelerar un poco los tiempos para poder llegar al 2030", explicó. No obstante, advirtió que de no conseguirse los recursos adicionales proyectados en el corto plazo, los plazos de finalización total de las obras se extenderán, manteniendo los estándares técnicos y de calidad exigidos para la habilitación de los servicios sanitarios.