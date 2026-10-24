Robo piraña en joyería de Punta Carretas: llegaron en motos, rompieron vidrieras y se llevaron joyas

Varias personas que llegaron en motos y con cascos ingresaron a una joyería de Punta Carretas, rompieron las vidrieras y se llevaron joyas en un robo en modalidad piraña ocurrido este sábado, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

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El personal de la Seccional 10 concurrió al local comercial tras un llamado que reportaba el ingreso de varias personas a la joyería. Según la información recabada por la Policía, los autores comenzaron a romper las vidrieras sin mediar palabra y sustrajeron joyas varias.

Foto: Andrés Condón @andrcondon Por el momento no se estima el valor de la mercadería robada. La Policía no constató presencia de armas y no hubo personas heridas.

Efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje Metropolitana (URPM), de la Seccional 10 y de Investigaciones se desplegaron en la zona para ubicar a los autores. La Jefatura caracterizó el hecho como un hurto.