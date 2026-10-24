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Robo piraña en joyería de Punta Carretas: llegaron en motos, rompieron vidrieras y se llevaron joyas

Según la Jefatura de Policía de Montevideo, el grupo entró sin mediar palabra, rompió vidrieras y escapó con joyas; Policía Científica trabaja en el local

24 de octubre de 2026 13:10 hs
Foto: Andrés Condón @andrcondon﻿

Foto: Andrés Condón @andrcondon﻿

Varias personas que llegaron en motos y con cascos ingresaron a una joyería de Punta Carretas, rompieron las vidrieras y se llevaron joyas en un robo en modalidad piraña ocurrido este sábado, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El personal de la Seccional 10 concurrió al local comercial tras un llamado que reportaba el ingreso de varias personas a la joyería. Según la información recabada por la Policía, los autores comenzaron a romper las vidrieras sin mediar palabra y sustrajeron joyas varias.

Foto: Andr&eacute;s Cond&oacute;n @andrcondon

Foto: Andrés Condón @andrcondon

Por el momento no se estima el valor de la mercadería robada. La Policía no constató presencia de armas y no hubo personas heridas.

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Efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje Metropolitana (URPM), de la Seccional 10 y de Investigaciones se desplegaron en la zona para ubicar a los autores. La Jefatura caracterizó el hecho como un hurto.

En el lugar trabaja Policía Científica, que releva el local para avanzar en la identificación de los responsables.

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