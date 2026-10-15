"Todavía nos queda aguantar": meteorólogo anunció cuándo dejará de llover y cuál será "el mejor día del fin de semana"

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que las condiciones de lluvias, lloviznas y elevada humedad continuarán en Uruguay hasta el viernes , cuando comenzará una mejora gradual que permitirá disfrutar de un fin de semana con condiciones más agradables.

En su espacio habitual en Subrayado (Canal 10), Cisneros explicó que el panorama meteorológico se mantendrá prácticamente sin cambios durante las próximas jornadas.

" Hasta el viernes no hay cambios . Seguimos con las mismas condiciones: lluvia, llovizna. Jornadas que son pesadas, son húmedas, pero yo creo que las temperaturas no son bajas ", señaló.

El meteorólogo reconoció que la humedad está generando condiciones incómodas y advirtió que tanto el jueves como buena parte del viernes continuarán las precipitaciones y la nubosidad. " Recién el viernes en la tarde, lentamente va a comenzar a mejorar por la zona suroeste del país ", anunció.

Cisneros explicó que, aunque por momentos se registren períodos de sol, estos serán pasajeros y las lluvias volverán a hacerse presentes. "Vio que de cada tanto sale el sol y la gente se ilusiona y dice, ah, por fin salió el sol. Y nada. A la hora, vuelve a anublarse y vuelve a llover", comentó.

Según indicó, las lluvias y lloviznas persistirán tanto durante el día como en la noche, sin modificaciones importantes hasta el comienzo de la mejora.

En ese sentido, hizo especial énfasis en las precauciones que deben adoptar los conductores ante las condiciones meteorológicas. "Cuidado, porque esto es complicado para los conductores, el pavimento es resbaladizo", advirtió, y agregó que las precipitaciones pueden reducir la visibilidad, especialmente durante la noche.

Nubel Cisneros adelantó cuál será el mejor día del fin de semana

De acuerdo con el pronóstico del meteorólogo, el sábado por la tarde comenzarán a registrarse condiciones más favorables, aunque el día más recomendable para realizar actividades al aire libre será el domingo.

"El domingo va a ser el mejor día", afirmó Cisneros. El especialista señaló que, si bien el sábado por la tarde ya ofrecerá posibilidades de disfrutar de actividades, quienes tengan eventos o compromisos al aire libre deberían optar por el domingo.

"Ya el sábado de tarde les va a dar la posibilidad, pero si quiere asegurarse, si tiene algún evento que necesite, sí o sí, que esté impecable, el domingo", sostuvo.

"Hasta el viernes no hay cambios. Seguimos con las mismas condiciones, lluvias, lloviznas", dijo el meteorólogo Nubel Cisneros. Y agregó: "Recién el viernes en la tarde lentamente va a empezar a mejorar por la zona suroeste del país". pic.twitter.com/zIx2cEm1mG — Subrayado (@Subrayado) October 14, 2026

Cómo estará el tiempo la próxima semana, según Cisneros

El panorama meteorológico también será más favorable durante la próxima semana, según adelantó Cisneros.

El meteorólogo anticipó que a partir del lunes comenzarán a subir las temperaturas y, por el momento, no se esperan lluvias.

"La semana que viene tendremos condiciones bastante más disfrutables, más agradables, por el momento no habría lluvias y las temperaturas serían bastante más agradables", expresó.

Además, indicó que las temperaturas irán en ascenso desde el próximo lunes, marcando un cambio respecto a las jornadas húmedas e inestables de esta semana.

De esta manera, Cisneros prevé que el tiempo comenzará a mejorar el viernes por la tarde, el domingo será el mejor día del fin de semana y la próxima semana llegará con temperaturas más elevadas y sin lluvias previstas por el momento.