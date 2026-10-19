Tribunal de Apelaciones confirma formalización de investigación a médica acusada de usurpación de título

El Tribunal de Apelaciones de 3er Turno confirmó las resoluciones judiciales que dispusieron que se formalizara la investigación a la médica María Laura Pagliotti , acusada de usurpación de título por la fiscal de 1er Turno de Treinta y Tres, Ana Baricevich.

El Tribunal también ratificó las medidas cautelares que dictadas en contra de Pagliotti por un plazo de 180 días , con vencimiento el 13 de diciembre: fijación de domicilio, prohibición de salir del país y de ejercer la cardiología.

La defensa de la médica había apelado la formalización y las medidas cautelares.

Juan Castillo con Alejandro Fantino: "La realidad es que los goleros somos particulares"

Dos brasileñas fueron detenidas en el Aeropuerto de Carrasco con más de 11 kilos de cocaína: viajaban a Hong Kong con escala en Madrid

Pagliotti fue imputada por la Fiscalía por usurpación de título bajo acusación de ejercer como cardióloga sin serlo. La médica lleva 21 años cursando el posgrado de cardiología, que todavía no finalizó : se recibió como médica en el año 2000 y en 2005 comenzó a cursar el posgrado en cardiología.

Pagliotti recibió al menos dos denuncias de usuarios ante el Ministerio de Salud Pública, la segunda de las cuales fue derivada a Fiscalía.

No existe una reglamentación que obligue a que las enfermedades cardíacas sean atendidas en forma exclusiva por cardiólogos. Cualquier médico puede hacerlo. Lo que no se puede es presentarse como cardiólogo sin serlo. Según las denunciantes, tal situación se configuró en este caso.

Lo que ahora deberá determinar el sistema judicial es si Pagliotti incurrió en esa situación.

La médica ha recibido un fuerte respaldo de FEMI, la gremial de los médicos del interior del país, que sostiene que el sistema de salud no tiene especialistas suficientes para atender toda la demanda.