Washington Abdala: "La gente ya no aguanta más el tema de la inseguridad y se viene una votación masiva en contra"

El abogado, docente, exembajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y exlegislador colorado, Washington "El Turco" Abdala, participó en el programa Todo un tema del canal de streaming de El Observador. Durante una extensa y distendida entrevista, el analista político abordó los principales dilemas que enfrenta la sociedad uruguaya, con especial énfasis en la crisis de seguridad pública, los desafíos educativos y el estado actual del sistema político.

Con una trayectoria marcada tanto por su paso por el Parlamento como por la diplomacia internacional, Abdala no esquivó los temas más sensibles de la agenda nacional y advirtió sobre el creciente malestar ciudadano frente a la delincuencia.

Uno de los ejes centrales de la conversación giró en torno a los niveles de inseguridad en el país. Para el exlegislador, la situación actual ha llegado a un límite insostenible para la ciudadanía, al punto de comparar ciertas zonas de Montevideo con realidades complejas de la región.

Robó una camioenta en Artigas, escapó en dirección a Salto y terminó chocando contra un vehículo de la Policía

"La gente ya no aguanta más el tema de la inseguridad. No lo aguanta más. El Uruguay va a sonar medio duro lo que voy a decir, pero hay que tomar alguna decisión. La tasa de homicidios se les está yendo de las manos."

Consultado sobre posibles soluciones, Abdala insistió en la necesidad de replantear la presencia del Estado en los barrios más vulnerables y se mostró crítico ante los tabúes políticos que rodean la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad interna.

"Asociate con los militares, no le tengas miedo al prejuicio. Tienen pánico de generar una convergencia. A mí no me parece algo fascista ni autoritario; hablo de una mayor presencia persuasiva y disuasiva en el territorio, donde la policía y los militares entiendan que se tienen que cooperar."

Educación y el déficit de las élites políticas

Más allá de la coyuntura policial, Abdala profundizó en los problemas de largo plazo que condicionan el desarrollo del país. A su juicio, cualquier transformación profunda requiere barajar y dar de nuevo en materia educativa y en la profesionalización de los cuadros dirigentes.

"El debate para los próximos diez años es una sociedad a la que hay que cambiarle la matriz educativa. Si la cosa se queda tal como está, esto va a empeorar, porque tiene que ver directamente con la pobreza y con cómo los asentamientos se van expandiendo."

En la misma línea, el analista cuestionó la calidad de la formación dentro del sistema político contemporáneo, señalando que existe un deterioro evidente en comparación con décadas anteriores.

"El rostro de la sociedad es el rostro de sus élites. Cuando vos tenés partidos o gobiernos donde falta preparación técnica y jurídica para gestionar los resortes del Estado, los resultados están a la vista. El sistema necesita una profunda introspección y autorreparación."

Perspectiva regional y los cambios en el escenario internacional

Hacia el tramo final de la entrevista en El Observador, Abdala también volcó su mirada sobre la geopolítica latinoamericana y global. Con base en su experiencia diplomática y sus vivencias en diversos países del continente, analizó el desgaste de los gobiernos de izquierda en la región y la situación crítica que atraviesan regímenes como el de Cuba y Venezuela.

"América Latina está sentenciando y sepultando a las izquierdas tradicionales, no por una victoria ideológica de las derechas, sino por un profundo agotamiento de los modelos de Estado. En el caso de Cuba, estamos ante un estado fallido, una situación terminal que no resiste análisis ideológicos idílicos."

Finalmente, el exembajador reflexionó sobre su propio recorrido ideológico y su desvinculación de la militancia partidaria tradicional, reconociendo que hoy se mueve con absoluta libertad analítica, sin ataduras orgánicas, pero con la firme convicción de que el país requiere acuerdos transversales y pragmatismo en la gestión pública para no perder el rumbo institucional.