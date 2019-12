¿Existe realmente un "estilo de vida europeo" (y por qué la Unión Europea quiere promoverlo)?

Getty Images En este momento, la Unión Europea tiene 28 integrantes y abarca más de 500 millones de ciudadanos.

El "estilo de vida estadounidense" es una frase hecha tan extendida que resulta un poco extraño usarla en español y no decir the American way of life, como es en inglés.

¿Y qué hay del "estilo de vida europeo"? ¿Existe realmente tal concepto que una a los 28 integrantes de la Unión Europea y a sus más de 500 millones de ciudadanos?

Según la nueva Comisión Europea (CE), que arrancó su andadura el domingo liderada por la alemana Ursula von der Leyen, sí.

Y promoverlo será una de sus seis prioridades.

Lo recoge textualmente en su página web —"promoción de nuestro modo de vida europeo"—, a lo que se le añade: "Proteger a nuestros ciudadanos y nuestros valores".

Ese detalle no es menor, pues el nombre original de la cartera mencionaba la "protección" del estilo de vida europeo y no la "promoción".

Sin embargo, ante las críticas de que el título apelaba al discurso de la ultraderecha y las corrientes antiinmigración, Von der Leyen acordó modificarlo.

En la presentación de esta prioridad del Ejecutivo comunitario se explica que "una Europa que proteja debe defender también la justicia y los valores fundamentales de la UE".

"Las amenazas contra el Estado de Derecho ponen en entredicho la base jurídica, política y económica de nuestra Unión. El Estado de derecho es fundamental para la visión de la presidenta Von der Leyen de una Unión de igualdad, tolerancia y justicia social", continúa el texto de la web.

La supervisión de la migración y seguridad son algunos de los ámbitos de actuación de esta cartera a cargo del griego Margaritis Schinas.

El "modo europeo"

En la audiencia de confirmación, Schinas dio una extensa definición de lo que considera define ese "modo europeo".

BBC

"La esencia del ser europeo es proteger a los más vulnerables en nuestras sociedades. Significa sistemas de salud y bienestar a los que todos pueden acceder. Significa tener las mismas oportunidades.

Significa promover la cultura y el deporte como elementos centrales de nuestros sistemas y formar a las personas con el conocimiento, la educación y las habilidades que necesitan para vivir y trabajar con dignidad.

Significa sentirse seguro en nuestros hogares, en nuestras calles y en todos los lugares donde nos gusta encontrarnos, intercambiar y experimentar la vida juntos.

Ser europeo significa estar abierto al mundo, extendiendo corazón y hogar a los menos afortunados. Significa defender estos valores, estos derechos, estos principios en todo el mundo.

Ser europeo significa paz, libertad, igualdad, democracia y respeto por la dignidad humana".

BBC

Pero no todos están de acuerdo con la visión de Schinas.

Anjay Novak, historiador y escritor polaco, le dijo a la BBC que es escéptico ante la idea de "institucionalizar la identidad": "Siempre existe el peligro de crear una identidad de arriba hacia abajo".

Getty Images La crisis económica de Grecia, la migratoria y el Brexit marcaron los 5 años del periodo de gobierno pasado de la Comisión Europea.

Sin embargo, afirmó que "desde Portugal hasta Estonia, si algo une a la mayoría de (los europeos) es la Champions League".

De acuerdo con el corresponsal de asuntos europeos de la BBC Kevin Connolly, esta visión de un continente unido solo por un torneo de fútbol es "un poco deprimente".

Por su parte, el pensador francés Jacques Attali le dijo a la BBC que la "idea europea" perdurará más que la del "sueño americano", otra frase hecha que habla del estilo de vida de Estados Unidos.

"Es un sueño más colectivo que el 'sueño americano', que es una yuxtaposición del derecho de volverse rico", sentenció.

Y agregó: "Creo que Estados Unidos está al borde del colapso en términos de identidad, unidad y fortaleza. Por ende, no apostaría por que el siglo XXI será un siglo en donde el llamado 'estilo de vida estadounidense' sobreviva".

"Promover"

En septiembre, al presentar su plan de actuación, Von der Leyen dijo que "el estilo de vida europeo se edifica sobre la solidaridad, tranquilidad y seguridad".

Getty Images La conservadora alemana Ursula von der Leyen es la primera mujer que preside la Comisión Europea.

"Debemos abordar y disipar los miedos y preocupaciones legítimos sobre el impacto de la migración irregular en nuestra economía y sociedad".

La eurodiputada holandesa Sophie in 't Veld dijo entonces que "la idea de que los europeos necesitan ser protegidos de culturas externas es grotesca y esta narrativa debe ser rechazada".

Ska Keller, también parlamentaria de la UE pero por Alemania, se preguntó por qué la cartera incluía migración y protección fronteriza.

"Esperamos que la presidenta Von der Leyen no vea una contradicción entre apoyar a los refugiados y los valores europeos", afirmó.

Incluso el ahora expresidente de la CE, Jean-Claude Juncker, dijo en septiembre: "No me gusta la idea de que el estilo de vida europeo se opone a la migración".

Sus cinco años al frente del Ejecutivo comunitario estuvieron marcados por la crisis económica griega y la migratoria, y el Brexit, así como por múltiples confrontaciones con otros líderes por defender su idea de Europa.

Finalmente, tras meses de críticas, a mediados de noviembre se efectuó el cambio de nombre en la cartera de la CE.

En palabras de la europarlamentaria española Iratxe García: "Estamos de acuerdo en que la forma europea de vida es un logro que debemos preservar, pero no tiene que ser defendido, sino promovido".

https://www.youtube.com/watch?v=gHjW1l0Dk1g&t

https://www.youtube.com/watch?v=sQxT-oKkuko