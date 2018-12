"Friends" en Netflix: ¿cuánto le cuesta al servicio de "streaming" mantener la serie en su programación?

Getty Images La serie de TV 'Friends' se grabó entre 1994 y 2004.

Cuando en los últimos días corrió el rumor de que Netflix no seguiría emitiendo la popular serie estadounidense 'Friends' el próximo año, sus fanáticos pusieron el grito en el cielo.

Los seguidores de la serie, ícono de la década de 1990, inundaron las redes sociales con mensajes quejándose de que su serie favorita ya no estaría disponible en el servicio de streaming.

Pero este lunes respiraron de nuevo cuando Netflix aseguró en su cuenta de Twitter que 'Friends' todavía estará disponible en Estados Unidos durante todo 2019.

https://twitter.com/netflix/status/1069726733379629057

Pero la alegría de los seguidores de la serie se transformó en un gasto extra para Netflix (y nada barato).

Contrato millonario

La plataforma en internet deberá pagarle al gigante de las comunicaciones AT&T (dueño de Warner Media, que a su vez tiene la licencia de 'Friends') cerca de US$100 millones para poder transmitir la serie durante 2019, según informa The New York Times.

BBC Mundo contactó con Netflix para recabar más información pero no obtuvo respuesta.

Getty Images Netflix mantendrá los derechos para reproducir 'Friends' en el año 2019.

Este acuerdo representa más del triple de lo que pagó Netflix el año pasado, unos US$30 millones, para poder reproducir el programa.

Este aumento responde al creciente interés de los usuarios por el contenido de series y películas transmitidos por streaming.

Netflix sumó siete millones de nuevos clientes en solo tres meses (entre julio y septiembre de 2018), lo que eleva su total de suscriptores en el mundo a 137 millones.

Este reciente crecimiento, todo un récord para el tercer trimestre, se produjo cuando Netflix estrenó una cantidad inédita de programación original, incluidas las nuevas temporadas de Orange Is The New Black y BoJack Horseman.

Pero el contrato millonario por 'Friends' responde también al aumento de la competencia entre los jugadores en el negocio de contenido de reproducción en internet.

Netflix se enfrenta a gigantes como Amazon y compañías tradicionales del mundo del entretenimiento que están apostando por el streaming.

Getty Images ¿Qué pasará con "Friends" en 2020? Aún no se sabe...

Es el caso de Disney, que ya anunció que para fines de 2019 lanzará al mercado Disney +, un sitio de reproducción de contenido por internet orientado a la familia que presentará una mezcla de nuevos espectáculos y películas del catálogo de la firma.

Esta iniciativa, de hecho, ya fue apodada por parte de la industria como "Mata Netflix".

Habrá que ver qué pasará con Friends en 2020, ya que AT&T planea comenzar con su propio servicio de transmisión a finales del año próximo.

"Ese es el contenido que definitivamente queremos en nuestra plataforma", dijo sobre 'Friends' el jefe ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, en una conferencia con inversores celebrada este martes.

