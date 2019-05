“Los mejores rendimientos de soja vinieron en campos donde hubo una adecuada rotación con pasturas”

¿Cómo está el mercado para los forrajes?

Estable, con una cuota de optimismo por verse. Por un lado hay que liquidar las cosechas para que se resuelvan las últimas ventas de la zafra y por otro recién ahora se acabó el pasto natural, lo que sumado a buenas perspectivas para el negocio ganadero van a empujar la demanda otro poco más. Estamos muy a tiempo de hacer comida pues la peor decisión es no hacer nada, sin embargo apostar a tener pasto para dentro de 60 y 90 días es la mejor decisión.

¿Qué particularidad viene teniendo la zafra?

Todos los años son distintos, pero hay una base que no cambia. El año pasado fue una muy buena zafra pues veníamos de una seca y no había oferta de pasto en los campos, por ende la demanda fue muy temprana y necesaria. Este año el productor pudo esperar un poco más y aprovechar ese pasto natural por un régimen de lluvias que en la mayoría del país acompañó bastante durante el verano. El problema es que ese pasto de verano ya llegando al otoño se transforma en un pasto de muy baja calidad y engaña al ojo, pues el productor piensa que tiene comida y sin embargo cada día pierde más eficiencia. Con las primeras heladas y fríos que ya empezaron nos queda un agujero en la oferta de pasto, pues entre que se sale a sembrar y por rápido que sea un verdeo y algo más lento una pradera nos perdemos dos meses de comida.

¿Qué propuestas presenta Calvase para la zafra?

Empresas que revenden semillas hay un montón, trabajan solo a precio, piensan que es un commodity, empresas que agregamos valor en cada planta nacida muy poquitas. La estrategia a la hora de definir un plan de pasturas dentro de un sistema agrícola ganadero debe ser de las cosas más importantes en una empresa agropecuaria. Nadie puede producir leche, carne o granos sin pensar qué aporte tienen las pasturas en el sistema. Sin embargo, hay un porcentaje alto de productores que van resolviendo al vuelo, tarde, sin asesoramiento, con viejas recetas, por ende la cantidad enorme de hectáreas que quedan con malos cultivos y que terminan siendo muy caros dado que producen poca materia seca o no encaja en el ambiente ni en la rotación ni con el potencial del sistema. La planificación es muy importante. Calvase vende nutrición, producción de carne y leche y soluciones para los sistemas agrícolas dada la importancia de cuidar los aspectos físicos y químicos del suelo. Todo esto entra dentro de vender semillas y por ende dónde se debe agregar valor. Hablamos de sistemas de producción y esto requiere un equipo de técnicos muy bien formados. No es solo genética que explica parte del éxito, no es solo calidad en los procesos y tratamientos, lleva una gran planificación, monitoreo y post venta. Siempre escuchamos que hay que levantar los niveles de producción e indicadores. Mejorar porcentaje de destete, más carne y leche por hectárea, más rendimiento en la agricultura. Bueno, a esto me refiero cuando una empresa te está ayudando a crecer y mejorar tu producción o simplemente te quiere vender algo. Fijate que en gramíneas hay ensayos del INIA Treinta y Tres que en festucas no prospera más del 20% de la semilla sembrada y en leguminosas no más del 30%. Acá es donde una empresa con el foco en las pasturas te puede ofertar soluciones para lograr el doble de esos indicadores. Es acá donde entra la biotecnología. Todo lo que se le adhiere a una semilla para que tenga mejor sembrabilidad, más protección para esa etapa crítica que es desde que sale de nuestro galpón y logra nacer. Cada semilla que sale al campo tiene mínimo tres años de previo trabajo y años de investigación del obtentor para que sea un éxito. Sin duda vender semilla no es una intermediación.

¿Qué rol tiene el productor agrícola en las forrajeras?

Es un cliente muy importante. Por un lado los cultivos de servicios, los llamados puentes verdes. Pero acá hay otra diferencia, no es lo mismo querer cumplir con el ministerio y hacer el mínimo gasto en cubrir el suelo que hacer una inversión pensando en la estructura del suelo, en la capacidad de producir carne para seguirlo rentabilizando y por sobre todo pensando en que esa hectárea agrícola debe ser a cuenta de nuestros hijos. Por ende debemos invertir en su cuidado. Esta zafra quedó demostrado. Los mejores rendimientos de soja vinieron en campos donde hubo una adecuada rotación con pasturas, una rotación pensada cuatro años antes, donde como antecesor hubo mínimo dos o tres años de leguminosas y mínimo uno de gramíneas. Un suelo suelto, bien estructurado, con nutrientes expresándose es la explicación para un rendimiento alto en soja. Y ese oxígeno sólo se lo dan las pasturas. Es un tema urgente y grave. Hay mucha área agrícola que debe pasar a descanso y apostar a la carne, aprovechar los bajos precios de la soja para invertir en el suelo. Además es un sector golpeado que para equilibrar el riesgo y flujos sin duda debe aumentar su proporción en negocios más seguros como la ganadería.

¿Cómo viene la alianza con Barenbrug?

Estamos en el segundo año, muy contentos de haber iniciado un camino juntos. Es la única empresa a nivel mundial que tiene más de 100 años con el foco en las pasturas y todos sus programas de mejoramiento manejados con la misma familia. Da seguridad y estabilidad cuando los proyectos son mirando 20 o 30 años para adelante. Como la forestación.

¿Qué productos se destacan?

Todos. En especial los rye grass y festucas del programa HQ (alta calidad), pues son los únicos seleccionados molecularmente por nutrición. Con ocho kilos de materia seca (MS) te producen un kilo de carne y con 0,8 kilos de MS un litro de leche. No lo decimos nosotros, estamos trabajando en un programa con INIA de cuatro parcelas con pastoreo midiendo estos datos. Hay organismos como el INTA, pero sobre todo productores, que sí miden MS y análisis químicos (contenido de proteína, energía) que así lo demuestran. Esto significa mejorar la eficiencia de conversión mínimo un 50% con respecto a los materiales tradicionales y que cualquier empresa vende. Acá tienes otra explicación de que vender semilla es agregar valor y tener foco, pues una vieja genética ya te condena a menores producciones. Otros destacados avalados por INIA son el trébol blanco Corrales que fíjate producen un 15% más que el Zapicán, pero sobre todo en invierno un 28% más cuando ningún material del mercado en los últimos 10 años ha logrado superarlo. Lo mismo pasa con las evoluciones en los lotus, como el Corniculatus draco y el Uleginosus Tanin.

¿Qué se vende más, verdeos o pasturas? ¿Cuál es la tendencia?

Por un tema inversión inicial, parece más barato hacer un verdeo (avena o rye grass) que una pastura perenne. Pero volvemos a lo mismo, agregar valor también es ayudar al productor a ver que con manejo una perenne se amortiza en tres y cuatro años, por ende produce más, cubre el suelo todo el año y termina siendo más barato que hacer un verdeo cada año. El suelo lo agradece y la da sustentabilidad al sistema. La tendencia es que se van dejando de lado los viejos materiales típicos por genética moderna, que se van profesionalizando los productores agrícolas que saben que priorizando el suelo es el camino para ser rentables, que la semilla lleva cada vez más biotecnología incorporada gracias al coating.