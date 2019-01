Maduro anuncia que Venezuela rompe relaciones con "el gobierno imperialista de EE.UU.", al que acusa de estar detrás de la juramentación de Guaidó como "presidente encargado"

AFP El presidente de Venezuela acusó al gobierno de Estados Unidos de intervencionista e imperialista.

"Hoy se comieron la luz, por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado y jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré respetar y hacer respetar, que Venezuela rompe relaciones diplomáticas, políticas y económicas con el gobierno imperialista de Estados Unidos".

Así anunció este miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la ruptura de relaciones con el gobierno de Washington, al que acusó de "intervencionismo" después de que Donald Trump reconociera al proclamado "presidente encargado" del país sudamericano, Juan Guaidó.

Asimismo, Maduro le dio 72 horas al personal del gobierno estadounidense para abandonar Venezuela.

"Le decimos: 'No al golpismo, no al intervencionismo no al imperialismo'", subrayó Maduro en un discurso pronunciado desde el Balcón del Pueblo del Palacio de Miraflores en Caracas.

"No queremos volver al siglo XX de golpes de Estado", agregó.

Papel de Estados Unidos

Maduro dedicó la mayor parte de su alocución a criticar al gobierno de Estados Unidos, al que señaló directamente como responsable de los sucesos de este miércoles, en que el presidente de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó como "presidente encargado" de Venezuela.

Maduro tildó de "nunca visto" el hecho de que el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, se pronunciara el martes en Twitter sobre la situación política de Venezuela.

AFP Los partidarios del gobierno de Nicolás Maduro se congregaron en las inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas.

"El vicepresidente Pence dio orden de proceder a nombrar un presidente extraconstitucional", exclamó el mandatario venezolano.

"Hemos sido testigos todos estos días, el mundo está pendiente de lo que sucede en Venezuela. Lo denuncié y lo ratifico hoy: el gobierno imperialista de EE.UU. dirige una intervención para poner un gobierno títere a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela", insistió.

"Pretenden elegir y designar al presidente de Venezuela por vías extraconstitucionales", denunció, y apeló a sus simpatizantes al decir: "Yo le vuelvo a preguntar al pueblo, ¿quién elige al presidente de Venezuela?".

"¿Puede autojuramentarse un cualquiera como presidente o es el pueblo venezolano quien elige a su presidente?", planteó.

Calma y soberanía

El presidente venezolano se mostró firme y dijo que su gobierno se hará respetar con mucho aplomo y serenidad.

"Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a la carga, aquí vamos al combate, a la victoria de la paz, de la vida, de la democracia, a la victoria del futuro", proclamó.

Maduro tuvo también un mensaje para las fuerzas armadas, a las que pidió "máxima lealtad, máxima unión y máxima disciplina".

"Leales siempre, traidores nunca", advirtió.

