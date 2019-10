“The Irishman”: quién era Jimmy Hoffa, el sindicalista que Scorsese retrata en su última película y cuya desaparición es uno de los grandes misterios de EE.UU.

Getty Images Jimmy Hoffa fue el líder de uno de los sindicatos más poderosos en la historia de EE.UU.

El 30 de julio de 1975, Jimmy Hoffa fue visto por última vez a la salida de un restaurante en Detroit, EE.UU.

Después fue reportado como desaparecido. Y a partir de ese momento se convirtió en uno de los mayores misterios en la historia de la investigación criminal estadounidense: su cuerpo nunca fue hallado.

Hoffa, quien se había transformado en una de las figuras más polémicas de Estados Unidos como presidente del Sindicato de Camioneros -una organización conocida como los Teamsters-, era visto como un héroe por sus compañeros.

Pero a la vez, durante su vida, había cosechado una larga lista de enemigos.

Y esa es una de las principales tramas que se desarrollan en "El irlandés" ("The Irishman"), la última película que dirigió Martin Scorsese y que es interpretada por Robert De Niro y Al Pacino.

De hecho, es este último el encargado de darle vida a Hoffa, en la cinta que se estrena este viernes en EE.UU.

"Lo que intenté captar fue la intensidad de este personaje. Alguien que tenía devoción por lo que hacía, pero que a la vez tenía que lidiar con un fuerte temperamento", le dijo Pacino a la revista Variety.

Pero, ¿quién fue Jimmy Hoffa y cómo se convirtió en el líder del sindicato de camioneros de EE.UU. sin siquiera conducir uno en su vida? Y ¿cómo su desaparición se convirtió en un misterio que marcó a una generación y que incluso algunos comparan con eventos como el asesinato de John F. Kennedy?

NETFLIX Jimmy Hoffa es interpretado por Al Pacino en la última película de Martin Scorsese, "El irlandés".

Hoffa, el sindicalista

Jimmy Hoffa, cuyo nombre completo era James Riddle Hoffa, nació en la localidad de Brazil, en el estado de Indiana, en el centro de EE.UU., en 1914.

Desde los 18 años comenzó a ser parte de las manifestaciones y movilizaciones del que era el mayor sindicato en EE.UU.: la Hermandad Internacional de Camioneros, también conocidos como "los Teamsters".

El sindicato estaba compuesto, hacia 1957, por cerca de un millón de miembros, que lo convertían en una poderosa organización laboral.

Y sería ese año cuando, después de varias alianzas y promesas de expansión, Hoffa se convertiría en su líder, sin haber trabajado de forma oficial como camionero.

Su popularidad era tal que uno de sus compañeros y abogado por más de 35 años, William E. Bufalino, lo describía así:

"Nunca habrá otro así en los Teamsters. Si fuera mujer, estaría embarazada cada nueve meses. No sabía cómo decir que no. Hizo tantos favores para tanta gente", le dijo Bufalino al diario The Washington Post en 1982.

Getty Images En 1964 Jimmy Hoffa fue enviado a la cárcel por intentar sobornar a un jurado.

Al frente de la organización de trabajadores se convirtió en un personaje bastante popular y transformó a la Hermandad Internacional de Camioneros en el principal y más poderoso sindicato del país.

Sin embargo, a la vez que era seguido por sus compañeros sindicales, Hoffa comenzó a relacionarse con la mafia.

De acuerdo a medios como The Washington Post y The New York Times, Hoffa ofrecía lavar parte del dinero gánster por medio del sindicato, a cambio de intimidar a empresarios y otras actividades ilegales.

Al darse cuenta de las maniobras, el Fiscal General de entonces, Robert Kennedy, se convirtió en uno de sus críticos más acérrimos.

De hecho, creó un equipo para llevarlo a la cárcel. Y lo consiguió, aunque no por lo que él quería.

En 1964, tras lidiar con varias acusaciones e incluso audiencias legales en el Senado estadounidense, fue enviado a prisión después de ser hallado culpable de intentar sobornar a un jurado durante un proceso legal en su contra.

En 1971, el presidente Richard Nixon lo indultó -un movimiento visto como estrategia para ganar los votos de los afiliados al sindicato-, pero puso como condición que no volviera a la actividad sindical durante una década.

NETFLIX En la película "El irlandés" se plantea que uno de sus colaboradores lo asesina.

Estaba en su intento de recuperar la presidencia de los Teamster, mediante varias apelaciones legales, cuando organizó un almuerzo ese 30 de julio de 1975 con un excompañero y con uno de los mafiosos más reconocidos de Detroit.

Fue el día que lo vieron por última vez.

Desaparición

"Fue difícil hacer este trabajo porque las personas cercanas a Hoffa no querían saber nada del FBI, porque nosotros lo habíamos enviado a prisión diez años atrás", le contó a la BBC John Anthony, agente del FBI que estuvo en la investigación de su desaparición.

De acuerdo al relato de la revista Time, los familiares de Hoffa indicaron que él había sido convocado al restaurante Machus Red Fox de Detroit por Anthony Provenzano y Anthony Giacalon.

El primero era un poderoso miembro de los Teamsters que no quería el regreso de Hoffa y el segundo, un reconocido líder mafioso.

"Tony Giacalone era sin dudas un tipo duro. Cuando fuimos a entrevistarlo en una granja que tenía no nos dijo una palabra", recordó el agente del FBI.

Pero la esposa de Hoffa le contó a Anthony que el ex líder sindical la había llamado hacia las 2:30 de la tarde para decirle que nadie había llegado al Machus Red Fox.

Después no se supo nada de él. Solo hallaron su vehículo cerrado cerca del restaurante, sin ningún tipo de pistas. Y sin testigos oculares o confesiones directas, pronto el caso comenzó a ser inviable para el FBI.

Tanto Provenzano como Giacalone negaron ante la Oficina de Investigaciones haber convocado la cita y demostraron que no estaban en el centro de Detroit en el momento de la desaparición de Hoffa.

Sin pistas, lo único que quedaban eran teorías.

"Meses después nos pidieron de forma extraoficial que diéramos algunas hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido y señalamos que podría haber sido Provenzano, con quien había tenido problemas después de salir de prisión", anotó Anthony.

Y dio una sentencia aún más contundente.

"Creo que también hubo participación de la mafia. Creo que hicieron desaparecer el cuerpo de Hoffa ese mismo día y nunca más va a aparecer", señaló el agente.

Teorías conspirativas

En julio de 1982, siete años después de su desaparición, el estado de Michigan declaró legalmente muerto a Hoffa.

Ya en ese entonces las teorías sobre su muerte se habían vuelto casi una leyenda. Y cada una era más disparatada que la otra.

Primero se dijo que lo habían cubierto de concreto y estaría en alguna de las columnas del estadio del equipo de fútbol americano los Gigantes de Nueva York. Otros decían que lo habían enterrado en un pantano en el estado sureño de Florida.

Getty Images En 2012 las autoridades locales investigaron una casa en el estado de Michigan.

Una de las revelaciones más explosivas ocurrió en 2004. El abogado Charles Brandt publicó un libro llamado "Escuché que usted pinta casas: la historia de Frank Sheeran y el caso final sobre Jimmy Hoffa".

En ese libro, Brandt señalaba que Sheeran, quien había trabajado como hombre de seguridad de Hoffa, lo había asesinado en 1975.

Pero varias investigaciones, incluida una de la Universidad de Harvard, descartaron lo que señalaba el libro. Pero eso no frenó a Scorsese de hacerse con los derechos de la historia y filmar su propia versión.

"El punto es que no se trata de los hechos. Es el mundo (en el que están los personajes), la forma en que se comportan. Se trata de un personaje atrapado en una determinada situación", le dijo el director a la revista EW.

El último tramo de su misterio se recorrió cuando en 2012 en el parqueadero de una casa cerca de Detroit se encontró una anormalidad debajo del suelo.

El FBI pasó meses investigando la vivienda, pero al final llegaron a la misma conclusión que en otras ocasiones: la "anomalía" no era el cuerpo de Hoffa.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=kw3FYvWT-Po

https://www.youtube.com/watch?v=QCh6w30ZQiE&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=6AMWU9EbdCU