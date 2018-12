3 datos alarmantes y 3 prometedores sobre el desempleo en América Latina

Getty Images El desempleo en América Latina bajó en 2018 a un 7,8%.

Es agotador postular a un trabajo, ir a la entrevista, esperar la llamada.... y que nunca acabe llegando.

En América Latina hay cerca de 25 millones de personas que buscan trabajo y no lo consiguen, algo que en esta época de finales de año suele ser mucho más apremiante.

"Aunque el desempleo tuvo una leve baja, sigue siendo muy modesta", le dice a BBC Mundo Hugo Ñopo, coordinador del informe El Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2018, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Efectivamente, se redujo del 8,1% registrado en 2017 a un7,8% en este año que ya termina, en medio de una recuperación económica regional lenta y un escenario internacional volátil marcado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la incertidumbre en los mercados y los vaivenes políticos.

Getty Images Más de la mitad de los empleos en la región son informales.

Las dos grandes economías de la región, Brasil y México, están estrenando nuevos gobiernos con Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador al frente, respectivamente.

Por su parte, Argentina sigue intentando salir de un año duro que obligó al país a pedir un millonario rescate financiero al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El análisis de la OIT sobre la situación actual del desempleo en América Latina arroja claras preocupaciones... pero también permite extraer datos con los que afrontar con algo de esperanza el futuro. Estos son algunos de ellos.

3 datos prometedores

Se revierte la tendencia al alza del desempleo de los últimos tres años. No deja de ser positivo que, por primera vez desde 2015 , la cantidad de trabajadores sin empleo no continúe escalando.

Getty Images Se revierte la tendencia al alza del desempleo de los últimos tres años

Aunque sigue siendo grande, la brecha salarial de género (que hace que los hombres ganen un sueldo por hora 20% superior al de las mujeres) sigue reduciéndose. Pese a este avance, el desempleo femenino es de 10%, mientras que el de los hombres es de 7,3%.

de género (que hace que los hombres ganen un sueldo por hora 20% superior al de las mujeres) sigue reduciéndose. Pese a este avance, el desempleo femenino es de 10%, mientras que el de los hombres es de 7,3%. Brasil, la mayor economía de la región, está mejorando sus resultados económicos. Y ello incide directamente en el panorama de empleo regional, dado que ese país concentra cerca de un 40% de la población económicamente activa.

A estos datos hay que sumar el leve aumento en 2018 del salario mínimo realy que, si se cumple la proyección de crecimiento económico mundial de 2,2% hecha por el FMI para el próximo año, se crearía un millón de nuevos puestos de trabajo en Latinoamérica.

Desempleo en América Latina (países con datos disponibles) Estimación 2018 (%) Argentina 9,4 Brasil 12,5 Chile 7 Colombia 9,8 Costa Rica 9,7 Ecuador 4,2 Guatemala 2,8 Honduras 5,7 México 3.3 Panamá 5,8 Paraguay 6.7 Perú 4,5 Uruguay 8,4 Fuente: OIT

El desempleo más alto (en los países con información disponible) lo tienen Brasil (12,5%), Colombia (9,8%) y Costa Rica (9,7%).

Por el contrario, los índices más bajos están en Guatemala (2,8%), México (3,3%) y Ecuador (4,2%).

Sin embargo, un bajo desempleo no siempre es una buena señal, dado que aquellas personas que dejan de buscar activamentetrabajo -porque no lo han encontrado durante mucho tiempo- no entran en la lista de "desempleados" y quedan reflejados en la categoría de "inactivos".

3 datos alarmantes

El desempleo de los jóvenes (19,6%) triplica al de los adultos. " Uno de cada cinco jóvenes en la región busca trabajo y no lo encuentra", comenta Ñopo.

en la región busca trabajo y no lo encuentra", comenta Ñopo. Más de la mitad de los empleos son informales (50,6%), una situación que deja a esos trabajadores en una condición vulnerable y sin protección social. Además el empleo por cuenta propia es menos productivo, agrega el investigador, algo que afecta al desarrollo económico de los países.

(50,6%), una situación que deja a esos trabajadores en una condición vulnerable y sin protección social. Además el empleo por cuenta propia es menos productivo, agrega el investigador, algo que afecta al desarrollo económico de los países. La incertidumbre comercial. Latinoamérica es vulnerable a la volatilidad del comercio internacional y, al haber aumentado las dudas sobre qué pasará con la guerra comercial entre Washington y Pekín, el panorama laboral para los próximos meses es un gran signo de interrogación.

Getty Images El desempleo bajó en Brasil, Ecuador, Honduras, México y Paraguay.

Esta incertidumbre se ha visto aumentada recientemente, sobre todo cuando la semana pasada se convirtió en "la peor semana bursátil" de la última década y alentó los temores de que el mercado entraría en un ciclo de baja más permanente.

En comparación con las cifras de cada país en 2017, el desempleo bajó en Brasil, Ecuador, Honduras, México y Paraguay. Por el contrario, aumentó en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay.

