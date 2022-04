A la luz de las inversiones: una “solución ultravioleta” contra la desinfección impulsa al próximo unicornio

“El SARS, el Ébola y el Covid-19 ocurrieron en los últimos 12 años”. PJ Piper, CEO de Far UV Technologies y ex investigador de la NASA, recuerda en el estudio de Unicorn Hunters que la amenaza de enfermedades infecciosas sigue latente. Lo escuchan atentamente no sólo los cazadores de unicornios sino también cientos de miles de personas del otro lado de las pantallas.

El dato de Piper es imprescindible para comprender el impacto que podría tener el dispositivo de desinfección basado en la luz ultravioleta que tiene entre sus manos. Se trata de un producto en el que la compañía ha estado trabajando durante años: “He comprobado la eficacia microbiológica de la luz desinfectante de kyrpton en patógenos múltiples”, enfatiza Piper. El CEO insiste además en los puntos fuertes de su producto: se trata de un tipo de luz segura y eficaz que no penetra la piel ni los ojos y que puede desinfectar en forma de lámpara de techo o de pie pasando prácticamente desapercibida mientras “hace su trabajo”. A la caza de inversores Más allá de la innovación tecnológica, los integrantes del Círculo del Dinero necesitan saber qué viabilidad tiene la empresa de PJ Piper. ¿Tiene o tuvo contratos con el gobierno federal de Estados Unidos? ¿Cuál es el mercado potencial para un producto que irrumpe en el escenario singular que deja la pandemia? ¿Cuál es el costo del dispositivo? Esas serán algunas de las preguntas que formularán Steve Wozniak, cofundador de Apple nada menos que junto a Steve Job, Moe Vela, abogado, autor, emprendedor y ex director de administración de Joe Biden, Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos, Lance Bass, artista e inversionista, Silvina Moschini, empresa argentina pionera en el trabajo remoto y CEO de SheWorks! y Alex Konanykhin, CEO de Transparent Business. En este episodio participa como panelista invitado Scott Livingston, director ejecutivo de Livingston Securities. Las respuestas irán abriendo camino a unos y otros. Ellos quieren saber si están ante el próximo unicornio y él está buscando inversiones que le permitan llevar a FAR UV Technologies al siguiente nivel. Necesita, concretamente, 20 millones de dólares. Unicorns Hunters Episodio Far UV Technologies Que lo sepa el mundo “El producto funciona pero ahora falta que la gente lo sepa”, resume PJ Piper ante la mirada del Círculo del Dinero. Su punto de vista es que Far UV Technologies está consolidada a nivel ingeniería de producto y de fabricación. Incluso se muestra optimista frente a la capacidad de producción en un futuro no muy lejano: “Podríamos llevarla a 100 mil unidades por mes”. Sin embargo, el CEO de esta innovadora compañía entiende que necesita expandir sus equipos de venta y marketing. Aunque le jueguen favorablemente sus contactos con el gobierno federal (“tenemos estatus de proveedor preferido”, acota) la empresa no es mundialmente reconocida y aún quedan muchas virtudes del producto por explicar. Posicionado como un novedoso show de enrichtainment, género que combina el entretenimiento y generación de riqueza, Unicorn Hunters no deja de sorprender a protagonistas y espectadores. Este episodio no es la excepción. Rosie Ríos, una de las personalidades más sagaces del jurado, sorprende a Piper con una hipótesis: “20 millones son 20 mil personas aportando 1000 dólares… ¿Qué harías si obtienes 40 millones?” Unicorn Hunters es una plataforma que conecta emprendimientos altamente innovadores con inversores de todo el mundo. A través de Unicoin, la primera criptomoneda que genera dividendos, el programa impulsa a startups con potencial de unicornios. Simultáneamente, se democratiza el acceso a inversiones al ofrecer una criptodivisa respaldada por una reconocida comunidad de negocios. Todos los episodios están disponibles en UnicornHunters.com, LinkedIn Broadcast, Facebook Video, YouTube y Vimeo.