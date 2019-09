Alibaba: quién va a sustituir a Jack Ma y qué significa esto para el gigante chino

Getty Images Jack Ma es el hombre más rico de China, según la revista Forbes.

Jack Ma, el fundador de Alibaba, la empresa pionera en el comercio electrónico en China, celebra su cumpleaños este martes dejando la presidencia del grupo.

Con tan solo 54 años, Ma le cederá su puesto a Daniel Zhang, quien se ha desempeñado desde 2015 como presidente ejecutivo.

Dentro de Alibaba lo conocen como Xiaoyaozi, el personaje de una novela sobre artes marciales cuyo nombre significa "sin restricciones".

Zhang tomará las riendas del gigante del mundo de la tecnología que hoy emplea a más de 100.000 personas y cuya capitalización ronda los US$480.000 millones.

Una idea millonaria

Nacido en el seno de una familia pobre en Hangzhou, en el este de China, Jack Ma comenzó trabajando como profesor de inglés.

Pero en 1999, su vida cambió. Sin ningún tipo de experiencia ni conocimientos en el mundo de la tecnología, creó una de las empresas de comercio electrónico más importantes del mundo.

Compró su primera computadora cuando tenía 33 años y le sorprendió que cuando buscó la palabra "cerveza" en línea, entre los resultados no había ninguna china.

Getty Images Daniel Zhang será el nuevo presidente del gigante chino de comercio electrónico.

Así fue como se le ocurrió la idea de crear su propio negocio, que con los años se ha convertido en un gigante electrónico.

Gracias a ello, Ma es el hombre más rico de su país, con un patrimonio neto de US$38.600 millones de dólares, según la revista Forbes.

"Todavía tengo muchos sueños que perseguir. Quienes me conocen saben que no me gusta estar ocioso. El mundo es grande y todavía estoy joven, y quiero intentar cosas nuevas", aseguró el magnate en una carta abierta en la que anunció que dejaría el puesto el año pasado.

Jack Ma ha dicho que ahora quiere dedicarse a sus actividades filantrópicas y sobre todo a trabajar por promover la educación en zonas rurales.

¿Qué se sabe de Daniel Zhang?

Daniel Zhang nació en Shanghái en 1972 y se graduó por la Universidad de Finanzas y Economía con sede en esa misma ciudad.

Empezó su carrera en Alibaba en el año 2007 como director financiero de Taobao Marketplace, su plataforma de comercio electrónico, y en 2008, asumió el cargo adicional como gerente general de Tmall.com. En 2011 se convirtió en su presidente.

Su reputación de "persona libre y sin restricciones" que tiene en Alibaba le será útil cuando empiece a dirigir la empresa, que vive actualmente uno de sus momentos más desafiantes: el mercado chino, donde se generan dos tercios de sus ingresos, se está desacelerando.

¿Qué sigue ahora para Jack Ma y Alibaba?

Análisis de Karishma Vaswani, corresponsal de negocios en Asia

Duncan Clark, quien escribió un libro sobre Jack Ma, dijo que gradualmente el empresario ha traído a expertos en tecnología y finanzas a Alibaba y ha estado "conscientemente preparando su salida".

Se espera que estos movimientos aseguren una transición más fluida para Alibaba.

Tranquilo, sin pretensiones y conocido por alejarse del centro de atención, Daniel Zhang no se parece en nada a su predecesor.

A Zhang le esperan tiempos difíciles, ya que los intentos para expandirse internacionalmente han sido infructuosos.

El escrutinio que le hace EE.UU. a las empresas chinas está impidiendo el crecimiento de Alibaba en el mundo occidental.

Los analistas aseguran que, en zonas del sudeste asiático y de la India, entender cómo se debe trabajar en mercados locales y con la población local está siendo un desafío para la compañía china.

Luego está la multimillonaria oferta pública que se hizo en Hong Kong, supuestamente demorada debido a las protestas.

Sin embargo, el mayor desafío de Zhang podría ser el estar a la altura de la imagen que se tiene de su fundador: un hombre que disfrutaba del respeto y del afecto de su personal y de la comunidad internacional.

