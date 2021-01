Asalto al Capitolio: qué hizo el agente Eugene Goodman ante los seguidores de Trump y por qué algunos lo llaman "héroe"

Las imágenes del agente Eugene Goodman haciendo frente a la turba de partidarios del presidente Donald Trump que asaltó la sede del Congreso en Washington el pasado 6 de enero le han hecho merecedor de numerosos elogios.

En el asalto el día en que los legisladores certificaron la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, murieron cinco personas, entre ellas un policía.

Otro agente que se encontraba de servicio durante el asalto se quitó la vida esta semana, según informó su familia.

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK

El valor aparentemente mostrado por Goodman, del que se ha publicado que es un veterano del Ejército y sirvió en Irak, coincide con las críticas contra la policía del Capitolio por los fallos en el operativo de seguridad de ese día.

Kirk Burkhalter, profesor de Derecho Penal en la Escuela de Leyes de Nueva York y durante 20 años miembro del Departamento de Policía neoyorquino, describió la reacción de Goodman ante los asaltantes como "tremenda".

"No creo que haya un entrenamiento que te prepare para esa situación", dijo Burkhalter.

En el video grabado por el reportero del Huffington Post Igor Bobic, Goodman, negro, se ve rodeado por un grupo de seguidores de Trump, todos de raza blanca.

Goodman aparece atrayendo la atención de los asaltantes para alejarlos de la entrada desprotegida de la sala de plenos del Senado.

Christopher J. Hale, político demócrata del estado de Tennessee, fue uno de los que se refirió a la actuación de Goodman.

"En este peligroso momento de la historia de nuestra nación, fue la única persona interponiéndose entre la democracia y el gobierno de los tiranos", escribió en Twitter junto a una fotografía del momento.

Officer Eugene Goodman stopped a mob of white rioters from entering the chambers of the United States Senate.



At this perilous moment in our nation’s history, he was the one person standing between democracy and the rule of tyrants.



(Photo Credit: New York Times) pic.twitter.com/vTjvVp9SLe