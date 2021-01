Asalto al Capitolio: qué se sabe de la muerte del policía Brian Sicknick en la invasión del Congreso

El FBI se unirá a la investigación de la muerte del agente de policía Brian Sicknick por las lesiones sufridas durante la marcha de seguidores de Donald Trump que acabó con la invasión del Capitolio el miércoles.

El agente tenía 42 años y resultó herido cuando "se enfrentaba físicamente con los manifestantes", dijo la policía.

El fiscal general, Jeffrey Rosen, dijo que no faltarán los recursos para que los responsables sean llevados a la justicia.

Las banderas ondearon a media asta en el Capitolio este viernes en señal de duelo.

La muerte de Sicknick fue la quinta registrada en los incidentes del miércoles, que han generado incluso el pedido de destitución del presidente Trump .

La exmilitar Ashli Babbitt murió por el disparo de un policía, mientras que otras tres personas fallecieron tras sufrir emergencias médicas sin especificar.

El jefe de policía del Capitolio dijo que más de 50 agentes sufrieron lesiones durante el asedio.

¿Qué se sabe de la muerte de Brian Sicknick?

Los detalles de lo sucedido aún no están claros.

En un comunicado, la policía del Capitolio dijo que Sicknick murió la noche del jueves "por las lesiones sufridas mientras estaba de servicio".

Resultó herido cuando respondía al asalto al Congreso, dijo la policía.

Getty Images Brian Sicknick es la primera víctima de los cuerpos de seguridad por el asalto a Congreso.

"Regresó a su oficina y se desmayó. Fue trasladado a un hospital, donde murió por las lesiones", agregó la policía sin dar más detalles.

El diario The New York Times citó a dos altos cargos de los cuerpos de seguridad que dicen que Sicknick recibió el impacto de un extintor, pero no se ha confirmado cómo fue el ataque.

Rosen dijo este viernes que el FBI (Buró Federal de Investigaciones) y la policía de Washington investigarán juntos la muerte de Sicknick, aunque no confirmó si será tratada como un posible homicidio.

La cadena de televisión CNN citó a un alto mando de los cuerpos de seguridad que dice que los fiscales planean abrir una investigación por homicidio.

¿Quién era Brian Sicknick?

Sicknick era el menor de tres hermanos nacidos en South River, en Nueva Jersey.

"Toda su vida quiso ser agente de policía", expresó su hermano, Ken Sicknick, en un comunicado.

"Brian es un héroe y eso nos gustaría que recordara la gente", agregó.

Sicknick se unió a la policía del Capitolio en julio de 2008.

Antes sirvió en la Guardia Nacional de Nueva Jersey, a la que se unió en 1997. Fue enviado a Arabia Saudita en 1999 y a Kirguistán en 2003 como parte de la Operación Libertad Duradera en la Guerra de Irak.

"El compromiso del sargento Sicknick por el servicio y la protección de su comunidad, de su estado y de su país nunca se olvidarán", dijo la Guardia Nacional de Nueva Jersey.

¿Cuál fue la reacción?

La Casa Blanca y políticos destacados, tanto republicanos como demócratas, rindieron homenaje a Sicknick.

La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, ordenó que las banderas del Capitolio ondearan a media asta.

"El violento y mortal acto de insurrección contra el Capitolio, el templo de la democracia en Estados Unidos, y sus trabajadores fue una tragedia profunda y una mancha en la historia de nuestro país", expresó Pelosi en un comunicado.

Reuters Bandera a media asta en el Capitolio por la muerte de Sicknick.

Una portavoz del presidente Trump dijo que tanto él como "todo el gobierno extienden sus más profundas condolencias a la familia del agente Brian Sicknick".

"Todos lamentamos la pérdida de un héroe", agregó.

El demócrata Don Beyer pidió que los restos de Sicknick reposen en la rotonda del Capitolio, el corazón del edificio, porque "su último sacrificio" fue proteger a los congresistas, reunidos para certificar el triunfo electoral de Joe Biden cuando se produjo la invasión.

El senador republicano Ted Cruz fue objeto de críticas y ataques tras escribir en twitter que Sicknick era un "verdadero héroe".

Cruz, leal aliado de Trump, lideró en el Senado la campaña contra la certificación del triunfo de Biden por un supuesto fraude electoral del que no hay pruebas y que ha sido rechazado por diferentes instancias judiciales.

