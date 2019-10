Banksy: la provocadora obra del célebre artista británico que se vendió por un precio récord de US$12 millones

Sotheby's La obra sobre tela tiene casi cuatro metros de ancho.

Un cuadro de Banksy que muestra la Cámara de los Comunes del Parlamento británico desbordada por chimpancés fue vendida en una subasta por poco más de US$12 millones.

La obra de unos 4 metros de ancho titulada Devolved Parliament ("Parlamento transferido") fue pintada por el artista de Bristol en 2009.

Se esperaba que el cuadro se vendiera por entre US$1,85 millones y US$2,47 millones, pero la obra casi quintuplicó el valor estimado en la casa de subastas Sotheby's de Londres.

Banksy reaccionó en Instagram, donde valoró que se alcanzara un "precio récord" por una pintura suya y añadió: "es una pena que yo ya no la poseía".

Sotheby's tuiteó que la pintura se vendió por "nueve veces su récord anterior luego de una batalla de ofertas que duró 13 minutos".

La casa de subastas dijo: "Independientemente de dónde te ubiques en el debate sobre el Brexit, no hay duda de que esta obra es más pertinente ahora de lo que nunca ha sido".

Devolved Parliament es la mayor obra sobre tela que se conoce del artista.

Superó el récord anterior alcanzado en una subasta por una obra de Banksy, el cuadro Keep It Spotless ("Mantenlo impoluto"), que se vendió por US$1,8 millones en la casa Sotheby's de Nueva York en 2008.

Getty Images Muchas de las mejores obras de Banksy son arte callejero.

Alex Branczik, de Sotheby's, dijo que Banksy "confronta los temas candentes del día".

Afirmó que el artista "destila las situaciones políticas más complicadas de la sociedad en apenas una imagen engañosamente simple que está lista para ser compartida en nuestra era de redes sociales".

Banksy creó Devolved Parliament para una exposición que se hizo de sus obras en el Museo de Bristol en 2009, que atrajo unos 300.000 espectadores y se dice que fue una de las exposiciones más visitadas en el mundo ese año.

El anónimo propietario de la obra se la prestó al museo a inicios de este año con motivo del 10º aniversario de la exposición y también porque en torno a esas fechas -el pasado 29 de marzo- estaba previsto que se ejecutara el plan original para la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Esta reciente subasta ocurrió un año después de que el propio Banksy interviniera en una subasta de Sotheby's, cuando su obra Girl with Balloon ("Niña con globo") se autodestruyó justo en el momento en el que cayó el martillo de la subasta y se convirtió en la recién titulada Love is in the Bin ("El amor está en el cubo de la basura").

