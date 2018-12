Batalla entre Apple y Qualcomm: por qué la justicia de China prohibió la venta de la mayoría de modelos de iPhone en el país

Getty Images Apple agregó que la firma defenderá su posición a través de todas las opciones legales disponibles.

El iPhone está en medio de una guerra entre gigantes tecnológicos.

El tribunal chino de Fuzhou (sureste del país) ordenó bloquear la importación y venta de ciertos modelos de iPhone en el país, en medio de una batalla legal entre Apple y el fabricante de chips estadounidense Qualcomm, según informó la empresa de componentes.

La resolución -preliminar- establece que Apple violó dos patentes de Qualcomm: una relacionada con el cambio de tamaño de las fotos tomadas por el celular y la otra vinculada con la manera en que las aplicaciones son manejadas en una pantalla táctil.

Como consecuencia, la corte le ordenó a cuatro subsidiarias de Apple en China que dejen de importar los modelos iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y el iPhone X, según Qualcomm.

"Apple sigue beneficiándose de nuestra propiedad intelectual, mientras se niega a compensarnos", dijo Don Rosenberg, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de la empresa.

Sin embargo, Apple salió de inmediato a replicar la versión de Qualcomm y aseguró que "todos los modelos de iPhone seguirán estando disponibles para nuestros clientes en China".

Este es "otro movimiento desesperado de una compañía cuyas prácticas ilegales están siendo investigadas por entes reguladores en distintas partes del mundo", informó la empresa de la manzana en una comunicado.

BBC Qualcomm es el principal proveedor de procesadores para dispositivos móviles del mundo.

Apple agregó que la firma defenderá su posición a través de todas las opciones legales disponibles.

La disputa entre gigantes tecnológicos

Este es el último capítulo de una larga disputa sobre derechos intelectuales y utilización de patentes comerciales entre los dos gigantes tecnológicos californianos que se ha extendido por tribunales en Estados Unidos, Europa y China.

En enero de 2017, Apple interpuso dos recursos legales contra Qualcomm, alegando que había abusado de su posición de mercado dominante en la fabricación de chips.

Getty Images Las empresas llevan cerca de dos años en una batalla legal en varios países del mundo.

En julio del mismo año, Qualcomm -el principal proveedor de procesadores para dispositivos móviles del mundo- acusó a Apple de violar seis de sus patentes al utilizar chips de empresas rivales como Intel.

La última batalla en el país asiático es clave, dado que China es un mercado muy importante para Apple, representando más de US$50.000 en ingresos anuales y un quinto de sus ventas globales.

Analistas de la consultora RBC Capital Markets estimaron en un análisis publicado por la firma que cerca de un 40% de los iPhones vendidos en ese mercado son modelos antiguos.

Apple ha sido uno de los principales clientes de Qualcomm y la disputa, que se extiende por casi dos años, le ha significado miles de millones en pérdidas a la empresa fabricante de componentes.

Tras la decisión del tribunal chino, las acciones de Qualcomm subieron cerca de 3% y las de Apple cayeron 2%.

Se espera que hacia finales de este mes un tribunal alemán emita otro veredicto para dirimir otras de las disputas existentes entre las firmas.

