Brandon Bernard, el condenado a muerte que el gobierno de Trump prevé ejecutar este jueves pese a las peticiones de clemencia

La ejecución federal de Brandon Bernard, un recluso condenado a la pena capital en Indiana, Estados Unidos, está programada para este jueves.

La de Bernard será la primera de cinco ejecuciones federales programadas antes de que Donald Trump deje la presidencia.

La estrella de la telerrealidad Kim Kardashian West ha sido una de las miles de personas que han pedido el indulto para el preso de 40 años.

Bernard fue condenado por asesinato cuando tenía 18 años y sería el delincuente más joven ejecutado por el gobierno federal en casi 70 años.

Si las cinco ejecuciones se llevan a cabo, Trump habrá supervisado la mayor cantidad de penas de muerte por parte de un presidente estadounidense en más de un siglo.

El total de ejecuciones federales desde julio llegaría a 13.

Estas cinco últimas ejecuciones rompen con un precedente de 130 años de pausar las muertes en medio de una transición presidencial.

El demócrata Joe Biden asumirá la presidencia el 20 de enero.

Está previsto que con Bernard comiencen este jueves las cinco ejecuciones, y que este viernes le siga Alfred Bourgeois, de 56 años.

Ambos serán ejecutados en una penitenciaría de Terre Haute, Indiana.

Bernard fue condenado a muerte por su participación en el asesinato de Todd y Stacie Bagley en junio de 1999.

Fue uno de los cinco adolescentes acusados ​​de robar a la pareja y obligarla a subir a la parte trasera de un automóvil en Texas.

Christopher Vialva, de 19 años, les disparó en el automóvil antes de que Bernard prendiera fuego al vehículo.

Los abogados defensores dicen que los Bagley probablemente murieron antes de que Bernard incendiara el auto.

Un investigador independiente contratado por su defensa dijo que Stacie estaba "médicamente muerta" antes del incendio.

Pero un testimonio del gobierno durante el juicio afirmó que aunque Todd Bagley murió instantáneamente, Stacie tenía hollín en las vías respiratorias, lo que indica que había muerto por inhalación de humo y no por la herida de bala.

Los abogados de Bernard afirman que este temía lo que le pasaría si se negaba a seguir las órdenes de Vialva, quien fue ejecutado en septiembre.

A los otros involucrados en el incidente se les impuso penas de prisión por ser menores de 18 años.

Los abogados de Bernard argumentan que este debería recibir cadena perpetua sin libertad condicional, ya que durante su tiempo en la cárcel ha mantenido un buen historial de comportamiento y ha trabajado en programas de divulgación para evitar que la gente se involucre en la delincuencia.

Angela Moore, la fiscal federal que defendió la condena de pena de muerte para Bernard hace 20 años, cambió de opinión con el tiempo y en noviembre de 2020 pidió que este cumpliera su sentencia en prisión.

En un artículo de opinión publicado en el periódico Indianapolis Star, Moore escribió: "Habiendo aprendido tanto desde 2000 sobre la maduración del cerebro humano y habiendo visto a Brandon convertirse en un adulto humilde y arrepentido, totalmente capaz de vivir pacíficamente en prisión, ¿cómo podemos decir que está entre ese pequeño grupo de delincuentes que deben ser ejecutados?".

Cinco de los nueve miembros del jurado sobrevivientes del juicio de Bernard han pedido a Trump que conmute la sentencia de muerte.

Más de 500.000 personas han firmado peticiones para instar al presidente a conceder el indulto a Bernard, incluidos los senadores demócratas Richard J. Durbin y Cory Booker.

El jueves, los prominentes abogados Alan Dershowitz y Ken Starr se unieron a su equipo de defensa.

La estrella de telerrealidad Kim Kardashian West ha publicado numerosos tuits sobre el caso de Bernard, instando a sus seguidores a apoyar la causa y a crear conciencia.

#BrandonBernard should not be executed:

1. He was 18 at the time.

2. He was not the shooter.

3. The prosecutor and 5 of the jurors now support clemency.

4. He’s spent decades in prison w/out a write up, helping at risk youth.

5. There’s bipartisan support for his commutation. pic.twitter.com/18GugdtuOs