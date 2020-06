Breonna Taylor, la otra muerte por la que se protesta en las marchas contra la violencia policial en EE.UU.

Facebook Breonna Taylor, de 26 años, era una empleada de la salud y trabajaba en emergencias.

El nombre de George Floyd se convirtió en un grito de guerra por la igualdad y la justicia en las masivas manifestaciones que se repiten por todo Estados Unidos y en otras partes del mundo.

Durante dos semanas, los manifestantes han coreado el nombre del afroestadounidense que murió bajo custodia policial, cuya cara incluso aparece en murales desde Siria a Belfast.

Pero otros nombres también se escucharon en las protestas, en particular el de Breonna Taylor, una trabajadora de la salud a la que la policía disparó ocho veces al ingresar a su apartamento en Louisville, Kentucky, el 13 de marzo.

Los activistas están pidiendo a la gente que "diga su nombre" (say her name, en inglés) como parte de un movimiento para recordar a las mujeres negras que no llamaron la misma atención que otros casos.

El viernes, cuando Taylor habría cumplido 27 años, los manifestantes se reunieron para una vigilia en Louisville y la gente compartió mensajes de cumpleaños en las redes sociales.

"Es increíble ver a tantas personas defendiéndola, solo diciendo su nombre", dijo su madre, Tamika Palmer, en la vigilia.

Taylor habría estado en las protestas de "Black Lives Matter" (La Vida de las Personas Negras Importan) si no la hubieran asesinado, agregó.

¿Qué le pasó a Breonna Taylor?

La manera en cómo sucedieron los hechos la noche en que murió Taylor está en disputa.

Breonna Taylor era trabajadora de la salud, una técnica de emergencias, y estaba en su casa, en la cama, en Louisville cuando la policía entró a su departamento poco después de la medianoche.

Murió después de recibir ocho disparos.

Los policías ingresaron a su casa para realizar un allanamiento como parte de una investigación por narcotráfico. No se encontraron drogas en la propiedad.

Los medios locales informan que la policía estaba actuando según la orden de "No-knock" ("no tocar a la puerta"), que les permite entrar a la casa sin previo aviso.

La policía dice que, a pesar de la orden judicial, llamaron antes de entrar, pero la familia de Taylor y un vecino lo niegan.

Getty Images En una vigilia el viernes, la madre de Breonna Taylor dijo que su hija se habría unido a las protestas por la igualdad.

Los agentes de policía tenían la dirección incorrecta por lo que los familiares presentaron una demanda por homicidio culposo.

Taylor estaba dormida y su novio, Kenneth Walker, tomó su arma de fuego, para la cual tenía licencia, según la demanda.

Walker creyó que alguien quería ingresar a la casa y disparó en defensa propia, dijo su abogado.

Walker llamó al 911 y dijo: "Alguien pateó la puerta y le disparó a mi novia", según una grabación publicada la semana pasada.

Por su parte, la policía de Louisville dijo que devolvieron los disparos después de que un agente fuera baleado y herido en el incidente.

¿Cuál es el estado del caso?

En mayo, la familia de Taylor presentó una demanda en la que acusa a los agentes de agresión, homicidio culposo, fuerza excesiva y negligencia grave.

La denuncia dice que los agentes no estaban buscando a Taylor o su pareja, sino a un sospechoso no relacionado que ya estaba arrestado y no vivía en el complejo de apartamentos.

AFP Breonna Taylor murió cuando la policía entró y disparó en su casa.

La orden de allanamiento obtenida por la policía incluía la casa de Taylor porque las autoridades creían que un sospechoso en una red de narcotraficantes usaba su departamento para ocultar drogas, según un medio de noticias asociado a CNN.

Ben Crump, abogado de la familia de Taylor, describió el incidente como una "redada policial fallida".

En relación al caso, el FBI abrió el 21 de mayo una investigación sobre las circunstancias de su muerte, según CNN.

Tres agentes fueron suspendidos, pero nadie fue acusado.

¿Qué cambió desde su muerte?

Getty Images Los manifestantes dicen que el nombre de Breonna Taylor no debe ser olvidado.

Los agentes que entraron a la casa de Taylor no llevaban cámaras corporales que pudieran registrar qué sucedió.

Ahora, el departamento de policía de Louisville dice que todos los oficiales deben usar cámaras en sus uniformes.

Las órdenes de allanamiento "No-knock" fueron suspendidas temporalmente.

Y el jefe de policía de Louisville fue removido de su puesto cuando se descubrió que los oficiales presentes en el tiroteo fatal de un hombre negro durante una protesta no tenían las cámaras corporales encendidas.

¿Por qué su historia resuena?

Las personas que expresan su tristeza, horror e ira por el racismo en Estados Unidos han estado compartiendo fotos de Taylor en las redes sociales.

Más de cinco millones de personas, incluida la cantante estadounidense Janelle Monáe, firmaron una petición para reclamar justicia.

Getty Images Más de cinco millones de personas firmaron una petición pidiendo justicia por Breonna.

Muchos llamaron la atención sobre las crudas estadísticas de las enormes desigualdades con las que viven las mujeres afroestadounidenses.

Las mujeres negras tienen tres veces más probabilidades de morir en el embarazo que las mujeres blancas, según los Centros para el Control de Enfermedades.

También experimentan una disparidad salarial significativa: en 2017, las mujeres negras ganaron 61 centavos por cada dólar ganado por los hombres blancos, según el Center for American Progress.

A medida que continúan las demandas por igualdad racial, muchos quieren que se recuerde el nombre de Breonna Taylor.

