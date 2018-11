Caso Odebrecht en Colombia: quiénes eran Jorge y Alejandro Pizano, cuyas muertes han sacudido el país

La noticia de la muerte de Jorge Enrique Pizano dio un giro inesperado al controvertido caso de corrupción de Odebrecht en Colombia.

El ingeniero civil colombiano, de 57 años, era un testigo clave en la investigación sobre la presunta corrupción en la concesión de la obra de la Ruta del Sol II a varias empresas locales asociadas con la constructora brasileña, a la que se acusa de pagar millonarios sobornos en una docena de países de América Latina.

El primer informe forense indicó que Pizano murió por un ataque al corazón fulminante el jueves 8 de noviembre, cuando estaba en su casa al norte de Bogotá.

Pero tres días después, su hijo Alejandro Pizano Ponce de León fue encontrado muerto en la misma residencia. Según la autopsia, murió por envenenamiento con cianuro.

Eso ha despertado dudas sobre si el ingeniero Pizano murió de causas naturales o si fue asesinado.

Pero ¿quién era Jorge Enrique Pizano y por qué se convirtió en clave para el caso Odebrecht en Colombia? Y ¿qué se sabe de su hijo envenenado?

La doble batalla de Pizano

El ingeniero Jorge Enrique Pizano afirmó en una entrevista con Noticias Uno de Colombia que padecía cáncer linfático.

Eso y los enemigos que hizo al hacer sus revelaciones sobre la trama Odebrecht lo tenía en una doble batalla, como explica la directora de ese medio, Cecilia Orozco

"Lo habían puesto en riesgo de perder la libertad o la vida", escribió Orozco en una columna de El Espectador publicada este miércoles.

Pizano asumió en 2010 el cargo de controller (auditor) de la firma de inversiones Confircolombiana, socia de Odebrecth en Colombia, para vigilar los riesgos financieros en las operaciones de la empresa.

Entre 2013 y 2015 detectó pagos de presuntos sobornos para que Odebrecht y sus socios colombianos ganaran el contrato de 1.000 km de carreteras del proyecto Ruta del Sol II, una de las obras de infraestructura más grandes de Colombia.

El contrato fue cancelado en febrero 2017 debido a denuncias de presuntos sobornos por un monto de US$27 millones.

Getty Images El escándalo de Odebrecht llegó a ser bautizado como la "mayor red de sobornos extranjeros de la historia".

Las investigaciones basadas en la información proporcionada por Pizano, le causaron al ingeniero en los últimos meses temor por su futuro en Colombia, a lo cual se sumó la detección de un cáncer linfático.

Personas cercanas a Pizano afirmaron que tuvo varios episodios de depresión.

Audios comprometedores

Hace tres meses concedió una entrevista a Noticias Uno, programa de televisión al que entregó unos audios sobre el caso Oderbrecht, que pidió que fueran publicados solo en caso de morir o si lograba salir de Colombia.

El pasado jueves 8 se encontraba en su finca de Subachoque, al norte de Bogotá, cuando se produjo su muerte debido a una falla cardíaca, según indicó el reporte forense.

La familia autorizó la cremación luego de completarse todos los procedimientos legales. Sin embargo, la fiscalía informó que analizará nuevamente las muestras forenses para verificar la causa del deceso.

Tras el fallecimiento, Noticias Uno publicó los audios que le entregó Pizano.

En ellos, supuestamente se oye al ingeniero explicándole en 2015 al actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, quien entonces era abogado del socio mayoritario de Confircolombiana, lo que sabía de los presuntos sobornos de Odebrecht.

El diario colombiano El Tiempo, informó este miércoles que el Martínez aseguró que el ingeniero no estaba seguro de que esos pagos fueran realmente coimas.

"Él no tenía certeza de que eso fuese un delito de corrupción, de tal manera, que uno no puede ir a las autoridades cuando algo puede ser o no puede ser. Tiene que ir con la certeza de esto es así", dijo el fiscal.

Pizano estuvo casado 33 años con Inés Ponce de León, con quien tuvo tres hijos.

"Era un hombre que amaba a su familia, disciplinado, excelente profesional, honrado, un hombre de pocas palabras por encima de todo amoroso", dijo una familiar cercana a BBC Mundo.

Murió un día antes de su cumpleaños número 58.

Alejandro, envenenado

Alejandro Pizano Ponce de León, el hijo menor del ingeniero Pizano, viajó de España a Colombia para asistir al funeral de su padre.

Según los relatos de familiares, antes de morir el joven de 30 años estaba en una habitación de la casa de su padre en donde encontró una bebida saborizada, la cual ingirió.

Los forenses confirmaron que el joven falleció envenenado a causa de la ingesta de cianuro.

"En relación con la trágica muerte de mi hijo, Alejandro Pizano Ponce de León, las autoridades han clasificado su muerte como un homicidio por esclarecer", dijo en un comunicado su madre.

El joven era un arquitecto y fotógrafo que residía desde principios de año en Barcelona. Hace cuatro meses se sumó a la firma de arquitectura BMLD de esa ciudad.

Hace dos años contrajo matrimonio y su esposa actualmente está embarazada.

A la boda de la pareja asistió uno de los hijos del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, según fotografías difundidas por los medios colombianos.

"Era un hombre joven, recién casado, lleno de vida esperando su primera hija. Apreciaba la vida por medio de la fotografía, que era su pasión", dijo a BBC Mundo una familiar del joven fallecido.

"Un ser excepcional que a todos ofrecía su amor incondicional", recordó con cariño.

