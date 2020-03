Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la mujer que asegura haber sido acosada por los servicios de inteligencia de España por su relación con el rey Juan Carlos I

Getty Images Corinna zu Sayn-Wittgenstein asegura ser víctima de una campaña de intimidación que ha durado ocho años.

Una mujer que alega ser la examante del rey emérito Juan Carlos I de España acusó a los servicios de inteligencia españoles de llevar a cabo una campaña de amenazas e intimidación en su contra con miras a proteger los intereses de la monarquía.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una empresaria de 55 años nacida en Alemania pero de nacionalidad danesa, estará presentando una demanda en el Tribunal Superior de Reino Unido.

Sayn-Wittgenstein, cuyo nombre de soltera es Larsen, dice que tuvo "relaciones románticas" con el hombre que fue jefe de Estado de España desde 1975 hasta su abdicación en 2014.

Esa relación, alega, le dio acceso a información y documentos relevantes a los manejos financieros del antiguo monarca, que actualmente tiene 82 años.

Las autoridades de Suiza y España realizan una investigación sobre un supuesto pago indebido que habría recibido Juan Carlos I de parte de la monarquía saudita por un monto de US$111 millones en 2008.

Este domingo, el rey Felipe VI informó que renunciaba a lo que "personalmente" le pudiera corresponder recibir en herencia de su padre y anunció que éste dejará de percibir del presupuesto de la Casa Real el dinero que tiene asignado por su función como rey emérito.

La indignante cacería de elefantes

Según Sayn-Wittgenstein, el acoso y la intimidación lleva ya ocho años, empezando durante un notorio viaje a Botsuana que ella y su hijo tomaron en compañía de Juan Carlos, en 2012, cuando el monarca seguía en el trono.

Durante esa vacación el rey sufrió una caída que lo dejó lesionado y, de repente, la estrambótica expedición de cacería de elefantes con Sayn-Wittgenstein salió a la luz pública. La reacción fue de indignación en una España cuyo pueblo estaba agobiado por la recesión.

Getty Images Se dice que la relación amorosa del rey duró varios años, a partir de 2004.

"Después del viaje a Botsuana y de conversaciones con el rey emérito y su séquito, me quedó claro que yo estaba siendo percibida no solo como persona non grata sino como una amenaza a la familia real", escribió Sayn-Wittgenstein en su declaración jurada.

Ella habla de haber sido seguida por agentes del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, mientras estuvo en Brasil y que un grupo de hombres armados y agentes españoles ocuparon su apartamento y oficina en Mónaco durante varias semanas bajo el pretexto de coordinar medidas de seguridad.

En realidad, afirma, lo que intentaban era tener acceso a documentos.

¿Cuál fue el papel del exdirector del CNI?

Sayn-Wittgenstein también afirma que Félix Sanz Roldán, el perenne director del CNI -hasta que se retiró a mediados del año pasado- la amenazó a ella y a su familia durante una reunión que ambos sostuvieron en el lujoso Hotel Connaught de Londres.

Las acusaciones surgieron durante una entrevista de televisión de un exagente de policía. No obstante, fiscales en España señalan que no tenían fundamento alguno y acusaron al exagente de difamación.

Pero Sayn-Wittgenstein también atribuye a los servicios de inteligencia españoles una misteriosa incursión forzada en una de sus propiedades en Reino Unido y cree que ellos también están detrás de una campaña para desacreditarla en los medios españoles.

"La sensación clara de ser una mujer civil bajo la amenaza de un jefe de Estado y un director del servicio secreto me empezó a dejar muy temerosa", expresó.

Al ser contactada, la sede de la monarquía española dijo que no comentaría al respecto. Por su parte, el CNI tampoco respondió a varios intentos de comunicación.

El misterio de los US$100 millones

Juan Carlos I también enfrenta problemas legales en otro frente. Un fiscal en Suiza está investigando el origen de US$100 millones que supuestamente recibió de la monarquía saudita en 2008.

Getty Images El servicio de inteligencia de España no ha respondido a las acusaciones de intimidación hechas por Sayn-Wittgenstein.

De acuerdo al diario suizo Tribune de Genève, el dinero fue depositado en el banco Mirabaud, de los cuales US$71 millones fueron entregados a Sayn-Wittgenstein, en 2012.

Según reportes de prensa, el fiscal de Ginebra Yves Bertossa está investigando si el dinero formó parte de una transacción. Específicamente busca saber si está vinculado a un contrato de US$7.800 millones que Arabia Saudita otorgó a un consorcio encabezado por España, en 2011, para construir una vía ferroviaria de alta velocidad entre las ciudades Medina y Meca.

Representantes de Sayn-Wittgenstein aceptan que ella recibió los US$71 millones, pero que fueron en calidad de obsequio y no de transacción o soborno.

También aseguran que el pago inicial de US$100 millones sucedió mucho antes de que el contrato fuera otorgado, así que los dos no están relacionados. Bertossa todavía no ha hecho comentarios públicos al respecto.

Grabaciones filtradas sacuden a España

El catalizador de esta acción legal, y el foco de la intriga política en España sobre la riqueza, es Manuel Villarejo, el exagente de policía acusado de difamación.

Villarejo se encuentra actualmente en custodia preventiva mientras es investigado por complicidad criminal y extorsión.

El expolicía repetidamente ha estremecido a la sociedad española filtrando comprometedoras grabaciones en audio de políticos y otras personas destacadas.

Para una de las grabaciones filtradas, Villarejo reconoció haber usado prostitutas para obtener información de personajes conocidos.

Él también fue una de varias personas que recibieron una copia de los datos sacados de un teléfono móvil que le robaron a un asesor del líder del Partido Podemos, Pablo Iglesias. Además, los investigadores descubrieron que estaba en la nómina del banco BBVA.

Una serie de grabaciones filtradas a los diarios españoles El Español y Okdiario tenían que ver con una supuesta reunión entre Villarejo y Sayn-Wittgenstein, en Londres en 2015. En estas, ella parece decir que Juan Carlos había escondido el dinero en el exterior y que había solicitado una comisión por interceder en el contrato ferroviario con los sauditas.

A raíz de las grabaciones se abrió una investigación judicial en España que al final se archivó. Sin embargo, la oficina anticorrupción todavía sigue indagando la concesión del tren de alta velocidad.

Getty Images El rey emérito, que tiene 82 años, ha estado casado con la reina Sofía desde 1962.

Entretanto, la investigación de Bertossa en Ginebra está más concentrada en las finanzas de Juan Carlos. En particular, está examinando las actividades financieras de los socios de Juan Calos en Suiza.

¿Investigará España al rey?

Juan Carlos I goza de inmunidad en España, pero las acusaciones de Sayn-Wittgenstein trascienden las fronteras del país, igualmente la investigación en Suiza, lo que lo podría exponerlo a una cantidad de escrutinio al cual no está acostumbrado.

El yerno del rey, Iñaki Urdangarin, actualmente paga una condena de cárcel por malversación y lavado de dinero en un caso no relacionado.

El Parlamento de España rechazó por votación este mes la conformación de una comisión para investigar las finanzas de Juan Carlos. Sin embargo, el Partido Podemos, que forma parte de la coalición de izquierda del gobierno, dijo estar considerando tomar acción legal para asegurar que haya una investigación parlamentaria.

Gabriel Rufián, un parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (Izquierda Republicana de Cataluña, ERC) declaró que la constitución del país "reconoce la igualdad excepto en el caso (de la familia real) y ahí es donde todo es diferente y reciben un trato especial. Esto lo vemos como antidemocrático, a decir lo menos".

Por su parte, el equipo legal de Sayn-Wittgenstein ha escrito una carta al Ministerio Exterior de Reino Unido y a la familia real, así como a los servicios de seguridad e inteligencia, MI5 y MI6, advirtiendo que las acusaciones podrían tener consecuencias diplomáticas.

