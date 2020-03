Coronavirus: caos en los principales aeropuertos de EE.UU. por los controles médicos a los pasajeros que llegan de Europa por el Covid19

Christina Clancy Los pasajeros que llegaban al aeropuerto O'Hare de Chicago tuvieron que esperar horas para entrar al país.

Los aeropuertos en Estados Unidos se han visto sumidos en el caos con las nuevas medidas de revisión sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Las medidas entraron en vigor el sábado y se aplican a todos los pasajeros que regresan de Europa.

Se han podido observar largas filas de viajeros que tienen que esperar durante horas para someterse a las revisiones antes de pasar por la aduana.

Hasta el 15 de marzo Estados Unidos ha reportado más de 2.700 casos confirmados de coronavirus y 54 muertes.

Según los corresponsales, hay una creciente sensación de malestar y confusión en ese país con temores de que los hospitales superen su capacidad y preocupación porque decenas de millones de niños no asistirán a los colegios.

Reuters Estados Unidos extendó sus restricciones de viajes debido a la pandemia del coronavirus.

¿Qué ocurre en los aeropuertos?

Tanto en el aeropuerto O'Hare de Chicago como en el DFW de Dallas se ha informado de largas filas de pasajeros que están esperando para someterse a las revisiones que forman parte de las medidas para combatir el coronavirus.

El gobierno de Estados Unidos prohibió la entrada de personas que viajan desde los 26 países miembros de la zona Schengen europea, donde la gente circula sin control migratorio.

Y el lunes se prohibirá también la entrada de viajeros de Reino Unido e Irlanda.

Los ciudadanos estadounidenses sí tienen permitido la entrada al país pero deben someterse a revisiones.

Ruth Procopi, quien ha vivido en el área de Chicago durante 20 años, regresó el sábado de Reino Unido donde estuvo visitando a su familia.

"Llegué (al aeropuerto O'Hare) desde Heathrow a las 3.30 pm ayer. Era un caso. Nadie nos explicaba nada", le dijo a la BBC.

"Y yo fui una de las afortunadas. No tenía equipaje documentado para recoger y debido a que no venía de un país Schengen, no tuve que someterme a revisiones adicionales (que desconozco qué son), pero cuando llegué al frente de la fila me enteré de que se trataba esto".

"Cuando estábamos en el avión se nos dijo que iba a haber revisiones adicionales, pero no se dieron detalles. Nadie nos dijo nada en ningún momento. Me tomó dos horas poder entrar".

El gobernador de Illinois JB Pritzker dijo que las largas filas en O'Hare eran "inaceptables".

"Las multitudes y las filas en O'Hare son inaceptables y necesitamos solucionarlo inmediatamente", escribió en Twitter.

"@realDonaldTrump @VP ya que éste es el único medio de comunicación al que ponen atención, necesitamos hacer algo AHORA".

"Esta gente ha estado esperando pasar por la aduana, la cual está bajo la jurisdicción federal", agregó el gobernador.

Getty Images Las restricciones de viajes a EE.UU. desde Europa comenzaron a regir desde la medianoche del viernes.

Varias personas publicaron fotografías y videos en Twitter de pasajeros esperando en las terminales del aeropuerto, como éste de Terrence Daniels (Captain Planet):

"A los pasajeros se les pregunta sobre sus historiales médicos y se revisa que no tengan síntomas", escribió.

"Esto no está bien. Trump literalmente ha creado la tormenta perfecta para transmitir el COVID19", agrega.

En Nueva York, surgieron informes de que en un vuelo de París abordaron agentes de aduanas que llevaban mascarillas.

El subsecretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo que su oficina estaba trabajando con las aerolíneas para mejorar la duración de las revisiones.

Pero expertos en salud pública han notado que las largas esperas en terminales abarrotadas pueden potencialmente conducir a que más gente se contagie con el virus.

