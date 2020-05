Coronavirus en Corea del Sur: el "preocupante" nuevo foco de contagio en una zona de bares al que se ligan al menos 100 casos

Getty Images Corea del Sur tuvo que cerrar nuevamente bares y restaurantes tras registrarse un nuevo brote.

Fue elogiada por su acción rápida y efectiva para contener el coronavirus: en poco tiempo logró reducir las nuevas infecciones y estuvo entre los primeros países en comenzar a reabrir su economía y su vida social.

Pero ahora Corea del Sur vuelve a verse en problemas por un nuevo brote de contagios que no logra controlar.

Hasta este 12 de mayo, el país asiático había reportado 102 casos de covid-19 ligados al distrito capitalino de Itaewon, un próspero vecindario repleto de bares, restaurantes y discotecas donde tiene lugar también la discreta vida gay de la ciudad.

Y se teme que el número real podría ser mayor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea (KCDC).

Las autoridades activaron las alertas después de que se confirmara que un joven de 29 años dio positivo de covid-19 tras haber visitado cinco locales de Itaewon entre el 1 y 2 de mayo.

"El caso rápidamente creció hasta convertirse en un nuevo foco, afectando no solo a aquellos que estuvieron en Itaewon, sino también a cerca de 30 [personas] que se contagiaron por transmisión secundaria", informó la agencia surcoreana Yonhap este martes.

Organizaciones en defensa de los derechos de la comunidad LGTBQ advirtieron que la discriminación contra el colectivo se ha disparado a raíz del caso, mientras crecen los temores de que la homofobia enraizada en la sociedad se vuelva un obstáculo para controlar el brote.

Getty Images Además de los riguroso exámenes para detectar a los contagiados, también hay sesiones de limpieza en los trenes, metros y buses.

De acuerdo con cifras oficiales, las autoridades han realizado pruebas de covid-19 a más de 2.450 personas que acudieron a los locales nocturnos en el vecindario de Itaewon, pero aún intentaban rastrear a unas 3.000 más.

Las dificultades para localizarlos se multiplican por las condiciones en las que viven los homosexuales en Corea del Sur, que deben ocultar su orientación sexual para evitar represalias y generalmente dan teléfonos e identidades falsas cuando acuden a clubes gays.

"Deberíamos encontrarlos y hacerles las pruebas rápidamente. La velocidad es clave", aseguró el primer ministro Chung Sye-kyun.

Como consecuencia del nuevo brote, las autoridades cerraron otra vez los bares y restaurantes y retrasaron la reapertura de las escuelas por una semana.

¿Qué pasó?

Corea del Sur autorizó la reapertura de restaurantes y centros de entretenimiento antes de un feriado nacional de una semana a fines de abril.

Los bares y clubes nocturnos de Itaewon estaban llenos cuando la noche del 1 de mayo un hombre de 29 años visitó varios de ellos, muchos de los cuales orientados a la comunidad homosexual.

Días más tarde, el joven dio positivo de covid-19, aunque no tenía síntomas cuando salió de fiesta.

Getty Images Corea del Sur ha reportado un nuevo brote de coronavirus.

Fue la primera infección local nueva en cuatro días en Corea del Sur, que solo había reportado en ese lapso unos pocos casos importados.

Desde entonces, el gobierno surcoreano ha tratado de rastrear las aproximadamente 6.000 personas que visitaron los clubes de Itaewon donde estuvo el joven.

Para ello, han utilizado registros de tarjetas de crédito, videos de cámaras de seguridad y otros medios, según reporta la prensa local.

El caso del joven fue el primero en confirmarse en esa zona pero no está claro si fue el origen del brote, según informó la corresponsal de la BBC en el país, Laura Bicker.

"No se ha tratado de una sola persona en una única fecha. Se han registrado múltiples fuentes de infección", señaló en Twitter.

https://twitter.com/BBCLBicker/status/1260373502256791552

Las autoridades han estado alentado a cualquier persona que acudió a los bares del 24 de abril al 6 de mayo a hacerse la prueba y comenzaron a ofrecer la posibilidad de realizarla de forma anónima.

Sin embargo, dada la estigmatización aún generalizada de la comunidad LGBTQ en Corea del Sur, existe el temor de que algunos teman presentarse en los hospitales por temor a represalias laborales o familiares.

"Escuché que algunas personas no quieren hacerse la prueba por temor a ser criticadas. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos reciban una prueba sin sentirse incómodos o prejuiciados", dijo Jeong Eun-kyeong, jefe de los KCDC.

¿Por ha generado discriminación?

Tras el repunte de los casos, un medio local ligado a la Iglesia evangélica fue el primero en comenzar a asociar la homosexualidad con el nuevo brote.

Desde entonces, otros medios también se sumaron a recalcar la orientación sexual del joven que visitó los bares y a cuestionar los lugares que visitó por ser espacios de reunión para la comunidad LGTBQ.

La edad, distrito de residencia y los movimientos del hombre durante las fechas del contagio también fueron publicados por medios surcoreanos, lo que generó la protesta de las organizaciones en defensa de los derechos de este colectivo.

Getty Images Muchos de las personas que acudieron a los bares temen hacerse las pruebas.

Pero la situación llegó a otro nivel luego de que la prensa surcoreana informara que otro hombre contagiado con covid-19 había estado en una sauna gay en Gangnam, el centro exclusivo y moderno de Seúl.

Desde entonces, la discriminación contra personas homosexuales se ha disparado en el país, según denuncias de Chingusai ("Entre amigos"), un grupo que aboga por los derechos de los hombres gays.

Jong Geol Lee, director general de la ONG, aseguró a la cadena estadounidense CBS que la situación ha generado que el miedo y el odio salgan a la luz contra la población LGTBQ surcoreana.

Según Lee, la situación ha provocado un aumento de 70 veces en las llamadas y mensajes a su organización, la mayoría de ellos de personas que temen perder sus trabajos si se hacen la prueba de covid-19 y dan positivo.

Getty Images Corea del Sur decidió suspender el reinicio las clases por otra semana.

En criterio del activista, el aumento de la discriminación ha llevado a que se culpe injustamente a la comunidad gay por el brote y hace aún más complicado que las personas accedan a hacerse las pruebas.

Entre tanto, varias personas que estuvieron en el distrito han comenzado a expresar temores por las potenciales represalias.

"La compañía de mi tarjeta de crédito me dijo que transmitieron mi información de pago en el distrito a las autoridades. Me siento atrapado y cazado", contó un joven al diario británico The Guardian.

"Si me hago la prueba, lo más probable es que en mi trabajo descubran que soy gay. Perderé mi empleo y enfrentaré una humillación pública. Siento que toda mi vida está a punto de colapsar. Nunca antes había sentido un instinto suicida y nunca pensé que lo haría, pero ahora me siento así".

BBC

Visita nuestra cobertura especial

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=KD1_rWvZnzg