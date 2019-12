Dean Turner y Lynda Easton, la pareja "retro" británica que se rehúsa a vivir en el presente (y prefiere quedarse estancada en la década de 1940)

BBC Dean Turner y Lynda Easton visten como si estuvieran en los años 40.

Dean Turner y Lynda Easton son una pareja actual, pero viven como hace 80 años.

Su casa está llena de objetos y muebles de la Segunda Guerra Mundial y visten a la moda de la década de 1940, su favorita.

Antes de tomar la decisión de hacer ese viaje al pasado, ambos asistieron a eventos vintage.

Y les motivó la idea de regresar a esa Gran Bretaña en guerra, en lugar de vivir una vida más "moderna" que se corresponda con la época actual.

BBC En su casa pueden encontrarse revistas inglesas sobre cómo sobrevivir en tiempos de guerra.

BBC También hay libretas de racionamiento que administraba el Ministerio del Alimento.

"Creo que nos traslada de nuevo a una época en la que todos aunaban esfuerzos para el bien común", le dice Dean Turner a la BBC.

"Hoy día escuchamos muchas cosas [en Reino Unido] sobre delitos con arma blanca y de gente que tiene miedo de salir a la calle por la noche".

"Pero en aquel entonces, pese al hecho de que había una guerra, todos trabajaban juntos y sumaban fuerzas".

Otros motivos

Lynda Easton tiene otros motivos para elegir esa época.

"No me siento 'normal' si no visto así", le cuenta a la BBC.

"Me siento más yo".

BBC La casa de Lynda y Dean es un viaje al pasado.

"Cuando vas a los centros comerciales, cuando vas al cine, la gente voltea la cabezapara mirarte", continúa.

"Hablan entre sí y se te acercan a decirte que te pareces a su tía Nelly".

Dean comparte esa afición: "Vamos a eventos vintage y vemos a gente vestida de otra época: los años 20, los 30 los 40... ¡Y la ropa se ve tan fantástica!", exclama.

"Cuando lo vi pensé que eso era algo que me gustaría hacer".

También reconoce que llaman la atención y que mucha gente se les acerca porque "les gusta el look".

BBC Incluso las fotos de la pareja parecen realmente de otra época.

Ataques aéreos

La vida "retro" de la pareja traspasa las paredes de su casa.

En el jardín puede verse una maceta en la que se lee Dig for Victory (siembra para la victoria), una campaña del Ministerio de Agricultura británico durante la Segunda Guerra Mundial para que los ciudadanos cultivaran su propios alimentos en tiempos de escasez.

E incluso tienen artilugios de cultivo antiguos y una sirena para alertar de ataques aéreos.

BBC Dean Turner en su jardín "retro" activando la sirena de asalto aéreo con una manivela.

El ruido es bastante molesto, ¿qué opinan los vecinos al respecto?

"Nadie ha venido a quejarse todavía", dice Dean.

"Supongo que les parece bien", añade con una sonrisa.

BBC Dean supone que a los vecinos no les molesta el ruido que hace la sirena que tiene en el jardín.

"Estoy ahora en un momento en el que considero que no deberíamos juzgarnos entre nosotros, estoy por encima de eso".

"No me molesta lo que la gente diga o lo que piense".

