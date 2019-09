Detienen en Guatemala a Sandra Torres, excandidata presidencial y ex primera dama por presunto financiamiento ilícito de su partido

EPA Escoltada por la policía, Torres llegó a los juzgados cubierta por una capucha, lentes de sol y un pañuelo.

La excandidata a la presidencia de Guatemala y exprimera dama Sandra Torres fue detenida este lunes acusada de financiación electoral ilícita y asociación ilícita.

La Fiscalía informó que Torres, quien perdió en la segunda vuelta de las elecciones del pasado 11 de agosto frente a Alejandro Giammattei, tenía una orden de captura desde el pasado viernes.

"Es una persecución política", dijo Torres en su llegada a los juzgados rodeada por decenas de periodistas y escoltada por agentes de la policía.

La exmujer del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) está siendo investigada por la financiación no registrada de su partido UNE en la campaña de las elecciones presidenciales de 2015, en las que salió derrotada frente a Jimmy Morales.

A Torres se la acusa de los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Las investigaciones realizadas señalan que los recursos no reportados por la formación política al ente electoral fueron entonces de unos US$3,58 millones.

Inmunidad electoral

El pasado febrero el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron retirarle la inmunidad como candidata electoral para juzgarla, pero la Corte Suprema de Justicia no accedió a ello.

El 16 de agosto, poco después de perder las elecciones, Torres se puso a disposición del juzgado y entregó su pasaporte.

Por este caso, la Fiscalía anunció que solicitará la cancelación del partido UNE ante el Tribunal Supremo Electoral.

AFP Torres fue la primera dama de Guatemala entre 2008 y 2012, durante el mandato de su entonces esposo, Álvaro Colom.

El presidente electo, Alejandro Giammattei, prometió en campaña electoral que si ganaba las elecciones haría todo lo posible para que su rival acabara en prisión.

"Yo les voy a dar una razón por qué salir a votar. Pueblo de Guatemala, voten por Alejandro Giammattei. Si votan por Alejandro Giammattei voy a hacer todo lo que esté en mis manos para meter en la cárcel a la señora Sandra Torres", proclamó.

