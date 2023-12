Discurso completo: Milei apuntó a la herencia kirchnerista, alertó de una hiper y adelantó un fuerte ajuste

El flamante presidente, Javier Milei se dirigió a los miles de argentinos que se acercaron para llenar la avenida Plaza de Mayo este domingo.

"Hoy comienza una nueva era de Argentina, hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive

Los argentinos de manera contundente han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. Hoy enterramos décadas de fracaso y disputas sin sentido. Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de libertad y progreso.

En estos días mucho se ha hablado de herencia que vamos a recibir. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor de la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo nos deja déficit por 17% del PBI. No existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. La solución implica por un lado un ajuste fiscal en el sector público nacional.

Es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, de esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos.

Sin embargo dado que la política monetaria actúa con un rezago aun cuando hoy dejemos de emitir dinero seguiremos pagando los costos del gobierno saliente Lo vamos a pagar en inflación. A su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno no solo constituye una pesadilla social y productiva, sino que además el sobrante de dinero hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo. Recordemos que el Rodrigazo multiplicó por seis veces la tasa de inflación.

Esta es la herencia que nos dejan, con una hiperinflación que voy a luchar con uñas y dientes para erradicar. Este número implica una inflación del 52% mensual. En consecuencia no hay solución alternativa al ajuste.

La herencia no termina allí. A estos problemas hay que sumarle también los vencimientos de deudas de este año.

Esto transcurre en una economía que no crece desde el año 2011. Por eso no debería sorprender a nadie que los salarios reales se hayan destruido.

Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios, por lo tanto tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes.Con esto debe quedar claro que no hay alternativa al ajuste.

El que corta no cobra y el ajuste es sobre el estado no sobre los privados

Desde el punto de vista teórico si un país carece de reputación, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal. Y para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo: no hay plata.

Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina.

Luego la situación comenzará a mejorar, esto es: habrá luz al final del camino. En el caso alternativo la propuesta sensiblera progresista derivará en una hiperinflación que nos equiparará con la Venezuela de Chávez y Maduro.

Luego de semejante cuadro de situación, no pueden quedar dudas que la única opción es el ajuste que no va a recaer sobre los privados sino por el Estado.

Sabemos que será duro por eso quiero traerles una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes que fue Julio Argentino Roca no hay mejora: "sino es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios".

Argentina se ha convertido en un baño de sangre, los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas, el narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles a punto tal que una de las ciudades más importantes ha sido secuestrada por los narcos y la violencia

Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas durante décadas, la anomia es tal que solo el 3% de los delitos es condenado. Se acabó con el "siga, siga" de los delincuentes.

En materia social estamos recibiendo un país donde la mitad del país es pobre, con el tejido social roto. Más de 20 millones de argentinos no pueden vivir una vida digna porque son presos de un sistema que genera más pobreza. Los planes contra la pobreza generan más pobreza. Como dice el gran Jesús Huerta de Soto: "los planes contra la pobreza generar más pobreza, la única forma de salir de la pobreza es con más libertad".

Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que el que las hace las paga, un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad; puesto en otros términos, el que corta no cobra”

El 84% de nuestros chicos no terminan la escuela en tiempo y forma y el 70% que terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemáticas ni comprender un texto. Si se levantara Sarmiento y viera qué hicieron de la educación.

En materia de salud el sistema se encuentra completamente colapsado. Tan es así que durante la pandemia si hubiéramos hecho las cosas como el resto del mundo hubiéramos tenido 30 mil muertos, pero gracias al estado 150 mil argentinos perdieron la vida.

En todas las esferas, miren donde miren, la situación de Argentina es de emergencia.

Los 100 años de decadencia

No buscamos las duras decisiones pero vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que dejaron 100 años de despilfarro de la clase política, aun cuando el principio sea duro. Sabemos que a corto plazo la situación empeorará pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo.

La clase política deja al país al borde de la crisis más profunda de nuestra historia, cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su propia responsabilidad, no es tarea mía señalarlos. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción.

También sabemos que no todo está perdido, los desafíos son enormes y 100 años de despilfarro no se arreglan en un día, pero un día empieza y hoy es ese día.

Tenemos todo para ser el país que siempre soñamos, tenemos la resiliencia para salir adelante.

El liberalismo es el respeto al prójimo con respeto al derecho a la vida y la libertad. En esa frase, de 57 palabras está resumida la esencia el nuevo contrato social que eligieron los argentinos. Este nuevo contrato social nos propone un país distinto donde el que las hace, las paga. Un país en el que corta la calle no recibe la asistencia de la sociedad puesto en otros términos: el que corta no cobra.

Un país que no se deja extorsionar por aquellos que utiliza a quienes menos tienen para enriquecerse a sí mismos.

No venimos a perseguir a nadie ni a discutir espacio de poder, nuestro proyecto es de país, no pedimos acompañamiento ciego pero no vamos a tolerar que interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. A todos los que quieran sumarse los recibimos con los brazos abiertos.

No importa de dónde vengan, no importa lo que hayan hecho antes, lo único que importa es hacia dónde quieren ir. Aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para obstaculizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un Presidente de convicciones inamovibles que utilizará todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita, no vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir.

No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir, vamos a avanzar con los cambios que el país necesita. Con la libertad es la única manera que podemos salir del pozo en que nos han metido.

Que quede claro, hoy comienza una nueva era en la Argentina, el desafío que tenemos por delante es titánico.

El desafío es enorme pero lo enfrentaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino.

No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Janucá, la fiesta de la luz, la esencia de la libertad. Ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable.

Estos convencido de que vamos a salir adelante. Recuerdo que hace dos años junto a la doctora Villarruel, hoy vicepresidente de la Nación ingresamos como diputados me dijeron: "pero si ustedes son 2 entre 257 no van a poder hacer nada" y dije: "la victoria de la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de la fuerza que viene del cielo". Por lo tanto DIos bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad carajo! ¡A ponerse de pie que vamos a salir!.

