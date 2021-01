Efraín Ruales: conmoción en Ecuador por el asesinato a plena luz del día del popular presentador de televisión

El popular presentador de televisión ecuatoriano Efraín Ruales fue asesinado este miércoles en el norte de la ciudad portuaria de Guayaquil.

Facebook/Efraín Ruales Efraín Ruales era un popular presentador de la televisión ecuatoriana.

Según informó la policía, Ruales recibió cuatro impactos de bala mientras manejaba su camioneta.

Se desconocen los motivos del ataque.

Las autoridades descartaron que se trate de un robo, tras comprobar que todas sus pertenencias estaban en el auto.

"Yo diría que el tema del robo se descartaría. Nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo. La primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo", dijo a periodistas César Zapata, un comandante de la Policía Nacional.

Tras conocerse la noticia de la muerte, el diario El Universo publicó un video del año pasado en el que el presentador denunciaba haber recibido una amenaza de muerte por sus denuncias de corrupción.

De acuerdo con el colaborador de BBC Mundo en Ecuador, Matías Zibell, la muerte del comunicador causó conmoción en el país, que vive un clima de tensión por escándalos asociados a la vacuna contra el coronavirus y la cercanía de las elecciones.

"El asesinato de Efraín Ruales enrarece aún más el clima social y político en Ecuador, que se apresta este 7 de febrero elegir un nuevo presidente. Hace que sea aún más complejo el escenario a pocos días de elegir un nuevo mandatario", indica.

De acuerdo con Zibell, inicialmente se difundió una noticia que aseguraba que la muerte de Ruales ocurrió antes de que declarara en un juicio, pero las autoridades lo desmintieron.

Quién era Efraín Ruales

De acuerdo con la prensa local, Ruales, de 36 años, era uno de los personajes más carismáticos de un programa de variedades en la televisora Ecuavisa.

Como actor participó en numerosas series y programas de la televisión local, entre ellos Solteros Sin Compromiso, La panadería y ¡Así pasa!, entre o.

07:35 Aproximado

Avenida Juan Tanca Marengo ambulancia de BCBG en el sitio por persona sin signos por impacto de bala



Informan que se trata del presentador de televisión Efraín Ruales pic.twitter.com/hBdVQnYKJJ — 🇪🇨 C.U.P.S. (#QuédateEnCasa 🏠) (@Cupsfire_gye) January 27, 2021

Además, de actor, era también una de las figuras más influyentes en las redes sociales del país donde a menudo publicaba "grabaciones cómicas".

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot y el candidato presidencial Guillermo Lasso, así como figuras de la televisión y del medio artístico, expresaron consternación por lo ocurrido.

